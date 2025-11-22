„UEFA ne dă milioane” Patronul FCSB, surprins de sancțiunea primită din partea forului european: „Să mă suspende!”

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după sancțiunea primită din partea celor de la UEFA.

Acesta s-a ales cu o suspendare pentru un meci, alături de Mihai Stoica, după acțiunile de la partida FCSB - Aberdeen 3-0.

La momentul play-off-ului cu formația scoțiană, Becali a oferit autografe fanilor prezenți, de la tribuna oficială, iar la finalul meciului s-a urcat pe mașină, fapt care, conform UEFA, încalcă mai multe reguli de conduită ale forului.

Gigi Becali: „Mă supun consecințelor UEFA”

UEFA i-a suspendat atât pe Becali, cât și pe Mihai Stoica, pentru o partidă europeană, însă pedeapsa se va aplica doar dacă cei doi oficiali vor recidiva în următorii doi ani.

Ulterior, finanțatorul de la FCSB a transmis că nu știe de ce a fost sancționat, însă va urma întocmai ceea ce a transmis UEFA.

„Eu nu știu despre ce e vorba. Ce am făcut? Eu, din câte știu, nu am făcut nimic. Dacă sunt vinovat, să mă suspende. A făcut cineva reclamație sau ce? Dacă asta a constatat UEFA, așa facem.

Orice sancțiune trebuie respectată. UEFA ne dă nouă milioane și milioane. Ce a zis UEFA, așa o să fac, o să mă supun consecințelor UEFA”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Următoarea partidă a celor de la FCSB în Europa League va fi joi, în deplasare, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, de la ora 22:00.

VIDEO. Gigi Becali la meciul cu Aberdeen

