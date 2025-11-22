„Am pierdut și cu ultima clasată” Darius Olaru nu mai crede în meciuri ușoare pentru FCSB: „Avem derby în fiecare etapă”

Darius Olaru (27 de ani), căpitanul FCSB, a vorbit despre situația din campionat a echipei, unde nevoia de puncte este tot mai mare.

FCSB - Petrolul se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB va continua sâmbătă seara lupta pentru a obține un loc de play-off la finalul sezonului regulat, însă Petrolul pregătit de Eugen Neagoe nu a mai pierdut de 5 etape consecutive.

Darius Olaru: „Noi avem derby în fiecare etapă”

Căpitanul campioanei crede că partidele pe care echipa le mai are de jucat nu mai pot fi numite „ușoare”, atât timp cât au pierdut puncte în cele mai multe dintre meciurile disputate până acum.

„Contra noastră, pare derby pentru oricine. Adică, din ce văd și la televizor, noi avem derby cam în fiecare etapă. Deci ne-am cam obișnuit cu derby-urile. Este derby cu oricine mai nou, pentru că, așa cum am zis, am pierdut și cu ultima clasată.

Am pierdut puncte cam peste tot în acest an și nu cred că mai este vreun meci ușor pentru noi. Mi-aș dori să fie totul roz așa, să continuăm la fel, dar depinde numai de noi.

Dacă noi o să fim bine și o să intrăm pe teren determinați, cu încredere, e greu să ne oprească cineva. Dar, cum am spus, depinde de noi și de cum vom fi la ora meciului”, a spus Olaru, într-un material video furnizat de la eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

În plus, noul director sportiv, Florin Cernat, a atras și el atenția asupra necesității punctelor.

„E un meci în care trebuie să luăm cele trei puncte, pentru că avem mare nevoie de puncte”, a transmis Cernat.

