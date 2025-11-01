Îl recunoști? FOTO. Cine e mascatul care a îmbrăcat tricoul României și a ridicat în aer mii de clujeni

Boris Brejcha (43 de ani), cunoscutul DJ din Germania, a susținut un concert vineri, în seara de Halloween, la Cluj, în BTarena.

Artistul a apărut în fața fanilor îmbrăcat în al treilea echipament al naționalei României, cel albastru.

Unul dintre cele mai importante evenimente din România în ziua de Halloween a fost concertul lui Boris Brejcha de la Cluj, care a strâns câteva mii de fani.

FOTO. Boris Brejcha, concert în tricoul României la Cluj

DJ-ul a apărut cu masca venețiană pe care o poartă la evenimente, dar tot a reușit să-i surprindă pe clujeni. A urcat pe scenă îmbrăcat în tricoul albastru al naționalei de fotbal a României.

Boris Brejcha este unul dintre cei mai renumiți DJ din întreaga lume. Este inventatorul propriului stil muzical pe care l-a denumit high-tech minimal. A participat la festivaluri uriașe din întreaga lume, inclusiv Tommorowland și Coachella.

În 2025, acesta apare pe locul 49 în Top 100 DJ publicat luna trecută de DJ Mag. Peste nume cunoscute la nivel mondial ca ATB, Ferry Corsten sau The Chainsmokers.

„Masca a fost aleasă întâmplător la primul meu concert, în Brazilia. Voiam să încerc să creez ceva diferit, pentru că erau deja atâția DJ. M-am gândit la Carnavalul de la Rio și de aceea am ales să port o mască.

Aș zice că astăzi e o combinație bună: un club întunecat cu lumini, masca și muzica. N-aș renunța la ea niciodată pentru că foarte mulți fani și-au făcut deja tatuaje cu ea”, își explica artistul alegerea măștii pentru mixmag.net.

