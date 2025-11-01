Boicotul fanilor Un club din Premier League, apel către suporterii revoltați de prețurile piperate ale biletelor

Fulham a lansat un apel către fani pentru a cumpăra bilete pentru meciul cu Wolverhampton din etapa #10 din Premier League.

Meciul Fulham - Wolverhampton va avea loc astăzi, de la ora 17:00, dar nu s-au vândut foarte multe bilete din cauza prețurilor ridicate.

Fulham - Wolves. Au pus prețuri mari la bilete, iar fanii au boicotat vânzarea

Chiar dacă echipa antrenată de Marco Silva trece printr-o perioadă dificilă, venind după 4 înfrângeri consecutive în campionat, Fulham încă speră ca fanii să fie prezenți pe stadion.

Un singur lucru împiedică acest lucru: prețul ridicat al biletelor.

Înainte de meciul din etapa 10 din campionatul Angliei, mijlocașul lui Fulham, Sander Berge, le-a transmis un mesaj fanilor prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare.

„Fanii lui Fulham, sper să vă văd sâmbătă la Cottage. Avem nevoie de sprijinul vostru, ca întotdeauna. Cumpărați-vă biletele dacă nu le aveți deja”, a spus jucătorul norvegian, conform thesun.co.uk.

Prețul unui tichet în tribuna Riverside, recent renovată, costă 105 lire sterline pentru adulți (n.r. - 609 lei) , în timp ce tinerii sunt nevoiți să plătească 80 de lire sterline. Persoanele sub 18 ani trebuie să achite 55 de lire sterline.

Cel mai scump abonament la meciurile de acasă ale celor de la Fulham ajunge până la 3.084 de lire sterline, fiind mai scump decât cel al echipelor Arsenal, Tottenham și Chelsea.

Fanii lui Fulham sunt revoltați

Suporterii lui Fulham au criticat decizia clubului de a crește, pe rând, prețurile biletelor.

Câțiva dintre aceștia și-au exprimat nemulțumirea și pe rețelele de socializare și au transmis:

„Disperarea de aici e insuportabilă… Reduceți prețurile exorbitante și s-ar putea să vindeți ceva”

„Ha, ăsta e disperat. Realitatea te lovește că ai scos loialitatea din preț”

„Sau poate doar să le stabiliți prețuri astfel încât să fie mai accesibile pentru toată lumea”

Înaintea meciului cu Manchester United de pe 24 august, scor 1-1, prețul unui bilet pentru adulți a crescut până la 160 de lire.

Tribuna dispune de restaurante de lux și o piscină pe acoperiș, iar pachetele de ospitalitate costă între 2.708 și 20.000 de lire sterline pe sezon

În acest moment, Fulham se află pe locul 17 în Premier League, cu doar 8 puncte obținute după 9 partide.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport