Cristiano Ronaldo Jr (15 ani) a marcat primul său gol pentru naționala U16 a Portugaliei.

Aflat într-un turneu în Antalya, fiul starului portughez a deschis scorul în partida cu Țara Galilor U16, scor 3-0.

Legitimat la juniorii lui Al-Nassr, clubul la care evoluează tatăl său, Cristiano Jr se află acum în Turcia pentru acțiunea Portugaliei U16.

Cristiano Ronaldo Junior a marcat primul gol pentru Portugalia U16

Lusitanii se află în Antalya pentru turneul Cupa Federațiilor U16.

Convocat pentru această acțiune, Cristiano Jr, fiul starului portughez Cristiano Ronaldo (40 de ani), a fost trimis pe teren în victoria cu 3-0 împotriva Țării Galilor, în al doilea meci al turneului.

Acesta a deschis scorul în minutul 42, marcând primul său gol în tricoul selecționatei U16, după ce anterior evoluase la categoria U15.

În meciul precedent, 2-0 cu Turcia U16, Cristiano Jr. a bifat doar câteva minute, fiind introdus pe final, aproape de minutul 90.

Portugalia U16 va mai întâlni Anglia U16 în ultimul meci al competiției din Antalya, pe 4 noiembrie, de la ora 11:00.

Fiul lui Ronaldo a ajuns la juniorii lui Al-Nassr în 2023, după despărțirea de academia lui Manchester United.

