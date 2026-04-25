„Nu s-a terminat” Borisav Burmaz, încrezător în atingerea obiectivului: „Cu Gâlcă avem cele mai bune rezultate” + Ce spune despre meciul cu Dinamo

Borisav Burmaz (25 de ani), atacant la Rapid, a vorbit la conferința de presă despre atmosfera din vestiar și așteptările înaintea derby-ului cu Dinamo, într-un moment important al sezonului.

Dinamo - Rapid se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La conferința de presă, atacantul sârb a transmis că este complet refăcut și gata să intre pe teren, fiind recuperat după accidentarea gravă suferită în urmă cu un an:

Borisav Burmaz: „Cu Gâlcă avem cele mai bune rezultate”

„Sunt pregătit 100%, nu mai am probleme, am făcut perfect recuperarea, sunt pregătit pentru meciuri și îmi aștept șansa de a juca”.

Atmosfera e minunată, nu văd nicio problemă, suntem toți prieteni pe teren și în afara lui, nu există probleme în vestiar. Borisav Burmaz, atacant Rapid

Am o relație frumoasă cu Gâlcă, cred că e un antrenor foarte bun, îmi dă mereu sfaturi cu privire la ce pot îmbunătăți în jocul meu.

De când am venit la Rapid, cu el avem cele mai bune rezultate și ocupăm cel mai bun loc în clasament. Trebuie să continuăm să jucăm așa cum vrea el și cred că vom avea succes ”.

Borisav Burmaz: „Poate e un mic avantaj pentru noi la meciul cu Dinamo”

Referindu-se la derby-ul cu Dinamo, fotbalistul a spus:

„E unul dintre cele mai importante meciuri din campionat, avem încredere în noi, avem multe meciuri în față, cred că nu s-a terminat nimic deocamdată.

La Rapid există mereu așteptări mari de la echipă, vom încerca să câștigăm cele trei puncte din acest meci”.

„Știu că Dinamo a pierdut în semifinalele Cupei, dar acum e un derby, vor da 100%, nu cred că va fi o problemă pentru ei.

Poate faptul că au pierdut meciul precedent e un mic avantaj pentru noi, dar asta nu contează în astfel de meciuri. Cine e mai pregătit fizic va lua cele trei puncte.

Totul depinde de echipă, de cum vom juca. Dacă vom evolua bine, cu siguranță vom lua punctele”.

Întrebat despre posibila sa plecare de la Rapid, în vară, atacantul a evitat speculațiile:

„Nu știu nimic despre asta, nu e treaba mea, ci a impresarului meu și a clubului. Am încredere totală în impresarul meu că va face tot ce e mai bine pentru mine și pentru Rapid, sunt deschis pentru cooperare.

Așteptăm să vină cât mai mulți fani posibil, ne ajută mult. Borisav Burmaz

Vârful sârb speră ca Rapid să-și îndeplinească obiectivul de a juca în cupele europene:

„Mai sunt cinci meciuri, orice se poate întâmpla. Unele echipe pot pierde toate meciurile lor și noi să le câștigăm pe ale noastre. Ăsta e obiectivul, vrem să jucăm în Europa și vom da totul pentru a-l atinge.

Sincer, nu mă aștept să fiu titular, pentru pentru că nu am jucat în meciurile precedente, dar sunt pregătit și mă aștept să intru pe parcurs”.

