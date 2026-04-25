„Nu s-a terminat” Borisav Burmaz, încrezător în atingerea obiectivului: „Cu Gâlcă avem cele mai bune rezultate” + Ce spune despre meciul cu Dinamo

Borisav Burmaz (foto: Sport Pictures)
Publicat: 25.04.2026, ora 14:08
  • Borisav Burmaz (25 de ani), atacant la Rapid, a vorbit la conferința de presă despre atmosfera din vestiar și așteptările înaintea derby-ului cu Dinamo, într-un moment important al sezonului.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La conferința de presă, atacantul sârb a transmis că este complet refăcut și gata să intre pe teren, fiind recuperat după accidentarea gravă suferită în urmă cu un an:

Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește și
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”

Borisav Burmaz: „Cu Gâlcă avem cele mai bune rezultate”

„Sunt pregătit 100%, nu mai am probleme, am făcut perfect recuperarea, sunt pregătit pentru meciuri și îmi aștept șansa de a juca”.

Atmosfera e minunată, nu văd nicio problemă, suntem toți prieteni pe teren și în afara lui, nu există probleme în vestiar. Borisav Burmaz, atacant Rapid

Am o relație frumoasă cu Gâlcă, cred că e un antrenor foarte bun, îmi dă mereu sfaturi cu privire la ce pot îmbunătăți în jocul meu.

De când am venit la Rapid, cu el avem cele mai bune rezultate și ocupăm cel mai bun loc în clasament. Trebuie să continuăm să jucăm așa cum vrea el și cred că vom avea succes”.

Borisav Burmaz: „Poate e un mic avantaj pentru noi la meciul cu Dinamo”

Referindu-se la derby-ul cu Dinamo, fotbalistul a spus:

„E unul dintre cele mai importante meciuri din campionat, avem încredere în noi, avem multe meciuri în față, cred că nu s-a terminat nimic deocamdată.

La Rapid există mereu așteptări mari de la echipă, vom încerca să câștigăm cele trei puncte din acest meci”.

„Știu că Dinamo a pierdut în semifinalele Cupei, dar acum e un derby, vor da 100%, nu cred că va fi o problemă pentru ei.

Poate faptul că au pierdut meciul precedent e un mic avantaj pentru noi, dar asta nu contează în astfel de meciuri. Cine e mai pregătit fizic va lua cele trei puncte.

Totul depinde de echipă, de cum vom juca. Dacă vom evolua bine, cu siguranță vom lua punctele”.

Întrebat despre posibila sa plecare de la Rapid, în vară, atacantul a evitat speculațiile:

„Nu știu nimic despre asta, nu e treaba mea, ci a impresarului meu și a clubului. Am încredere totală în impresarul meu că va face tot ce e mai bine pentru mine și pentru Rapid, sunt deschis pentru cooperare.

Așteptăm să vină cât mai mulți fani posibil, ne ajută mult. Borisav Burmaz

Vârful sârb speră ca Rapid să-și îndeplinească obiectivul de a juca în cupele europene:

„Mai sunt cinci meciuri, orice se poate întâmpla. Unele echipe pot pierde toate meciurile lor și noi să le câștigăm pe ale noastre. Ăsta e obiectivul, vrem să jucăm în Europa și vom da totul pentru a-l atinge.

Sincer, nu mă aștept să fiu titular, pentru pentru că nu am jucat în meciurile precedente, dar sunt pregătit și mă aștept să intru pe parcurs”.

Citește și

Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Campionate
12:45
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Citește mai mult
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
„În inimă este și CFR”  Cristiano Bergodi și Iulian Cristea, înaintea derby-ului cu CFR: „Aș fi blestemat să se întâmple asta” + Ce a spus Pancu 
Superliga
22:15
„În inimă este și CFR” Cristiano Bergodi și Iulian Cristea, înaintea derby-ului cu CFR: „Aș fi blestemat să se întâmple asta” + Ce a spus Pancu
Citește mai mult
„În inimă este și CFR”  Cristiano Bergodi și Iulian Cristea, înaintea derby-ului cu CFR: „Aș fi blestemat să se întâmple asta” + Ce a spus Pancu 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
Știrile zilei din sport
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
26.04
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Citește mai mult
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Superliga
26.04
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Superliga
26.04
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Citește mai mult
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Stranieri
26.04
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Citește mai mult
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
 „O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
23:42
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
23:08
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
00:06
„Kopic a gândit foarte bine meciul” Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
„Kopic a gândit foarte bine meciul”  Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Superliga
26.04
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Citește mai mult
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot
26.04
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Citește mai mult
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Handbal
26.04
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Citește mai mult
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
B365
25.04
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
Citește mai mult
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

