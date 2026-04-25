Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat

Eduardo Camavinga. Foto: Imago
Campionate

Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 12:45
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 12:46
  • Real Madrid a făcut un nou pas greșit în La Liga, după ce a remizat cu Betis, la Sevilla, scor 1-1.
  • Rezultatul complică și mai mult lupta pentru titlu pentru echipa lui Alvaro Arbeloa.
  • Pe lângă semieșecul din campionat, Real Madrid are emoții și în privința lui Kylian Mbappe (27 de ani), care a cerut să fie schimbat.

Real Madrid a început excelent meciul și a deschis scorul prin Vinicius Junior, în minutul 17. Madrilenii au fost egalați însă în prelungiri, după golul marcat de Hector Bellerin în minutul 90+4.

Citește și
Citește mai mult
Real Madrid, egalată în prelungiri de Betis și pierde tot mai mult teren în fața Barcelonei

Los Blancos au avut șansa să pună presiune pe Barcelona, care va juca astăzi cu Getafe, dar nu au reușit să își păstreze avantajul până la final.

Real Madrid se află acum la opt puncte de catalani, iar Barcelona poate mări diferența la 11 puncte dacă va câștiga partida cu Getafe, programată azi, la 17:15.

Situația devine dificilă pentru Real Madrid, în condițiile în care mai are doar cinci meciuri de jucat, adică 15 puncte puse în joc. Barcelona mai are șase partide de disputat, adică 18 puncte puse în joc.

Programul madrilenilor include deplasările cu Espanyol, Barcelona și Sevilla, plus meciurile de pe teren propriu cu Real Oviedo și Athletic Bilbao.

Meciul direct cu Real Madrid, programat pe 10 mai, poate deveni decisiv în lupta pentru titlu.

Mbappe a cerut schimbare în meciul cu Betis: „A simțit un disconfort”

Real Madrid are emoții și în privința lui Kylian Mbappe.

Francezul, care a bifat 100 de meciuri în tricoul echipei madrilene, a cerut să fie schimbat în finalul partidei cu Betis, după ce a acuzat un disconfort muscular.

În minutul 81, Arbeloa l-a trimis pe teren pe Gonzalo Garcia, în locul lui Mbappe.

Galerie foto (13 imagini)

+13 Foto
Mbappe ar fi avut probleme la coapsa stângă, însă nu se știe încă dacă este vorba despre o accidentare serioasă, conform sportbible.com.

Nu știu ce are Mbappe. A simțit un disconfort. Vom vedea cum va evolua în următoarele zile”, a spus Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, la conferința de presă de după meci.

Accidentarea atacantului ridică semne de întrebare și pentru naționala Franței, înaintea Campionatului Mondial.

85 de goluri
a marcat Mbappe în cele 100 de meciuri jucate la Real Madrid

Programul lui Real Madrid până la finalul sezonului:

  • 3 mai: Espanyol - Real Madrid
  • 10 mai: Barcelona - Real Madrid
  • 14 mai: Real Madrid - Real Oviedo
  • 17 mai: Sevilla - Real Madrid
  • 24 mai: Real Madrid - Athletic Bilbao

Programul celor de la Barcelona până la finalul sezonului:

  • 25 aprilie (astăzi): Getafe - Barcelona
  • 2 mai: Osasuna - Barcelona
  • 10 mai: Barcelona - Real Madrid
  • 13 mai: Alaves - Barcelona
  • 17 mai: Barcelona - Betis
  • 24 mai: Valencia - Barcelona

Citește și

Stranieri
10:38
Citește mai mult
Superliga
10:35
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Real Madrid fc barcelona la liga kylian mbappe
Știrile zilei din sport
Superliga
26.04
Citește mai mult
Superliga
26.04
Citește mai mult
Superliga
26.04
Citește mai mult
Stranieri
26.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
23:42
23:08
00:06
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
26.04
Citește mai mult
Înot
26.04
Citește mai mult
Handbal
26.04
Citește mai mult
B365
25.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 40 rapid 39 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share