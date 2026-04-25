Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”

Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze pe terenul de fotbal la 41 de ani. Disciplina strictă se reflectă nu doar în antrenamente, ci și în alegerile alimentare.

Unul dintre secretele lui CR7 a fost dezvăluit de fostul său personal chef. Detaliile, în rândurile de mai jos.

Giorgio Barone, fost chef al starului de la Al Nassr și al naționalei Portugaliei, a vorbit despre stilul de viață al lui Ronaldo și despre ce a eliminat complet din alimentația zilnică.

Cristiano Ronaldo refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”

Potrivit lui Barone, Ronaldo nu mai consumă lapte, pentru că îl consideră „împotriva naturii”.

Apoi, explică: în regnul animal, laptele este consumat doar în perioada de început a vieții, iar niciun alt animal nu continuă să îl consume la maturitate, cu atât mai puțin provenit de la o altă specie.

„Niciun alt animal nu bea lapte după trei luni. Vițeii nu beau lapte după vârsta de trei luni. Animalele nu beau laptele altor animale. E împotriva naturii!”, explică acesta, potrivit dailymail.com.

Dieta lui Ronaldo este construită pe principii clare: alimente naturale, fără zahăr adăugat și fără produse ultraprocesate.

Mesele sunt distribuite pe parcursul întregii zile, în porții mai mici, pentru a susține constant nivelul de energie.

Dieta lui Cristiano este echilibrată. Mănâncă câte puțin din toate, dar întotdeauna este sănătos. Giorgio Barone, fost chef al portughezului

Ce mănâncă portughezul? Avocado, peștele proaspăt și, în general, se limitează la alimente bogate în proteine ​​și cu conținut scăzut de grăsimi, cum ar fi puiul. Salate, cereale integrale precum quinoa și fructe proaspete sunt, de asemenea, în farfuria sa în fiecare zi.

Mic dejun : de obicei, ouă, avocado și cafea neagră

: de obicei, ouă, avocado și cafea neagră Prânzul e centrat pe proteine slabe, cum ar fi pui sau pește, alături de legume. Carbohidrații rafinați sunt evitați, fiind înlocuiți cu surse mai „curate”, în special din legume.

e centrat pe proteine slabe, cum ar fi pui sau pește, alături de legume. Carbohidrații rafinați sunt evitați, fiind înlocuiți cu surse mai „curate”, în special din legume. Cina e una ușoară, iar hidratarea și recuperarea sunt tratate cu aceeași seriozitate ca antrenamentele.

Longevitatea și performanța înaltă nu apar din întâmplare. Se construiesc prin recuperare zilnică, practică. Nu este un secret. Este o rutină Cristiano Ronaldo, pe Instagram

Sportivul apelează frecvent la băi cu gheață, saună și programe stricte de odihnă și nu consumă băuturi răcoritoare.

