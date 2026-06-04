Greșește Kopic cu Cîrjan? Un mare dinamovist crede că banderola trebuie să ajungă la altcineva: „Căpitanii trebuie să fie altfel”

Giani Kiriță (49 de ani), fost căpitan al echipei Dinamo, nu îl consideră pe Cătălin Cîrjan (23 de ani) alegerea potrivită pentru a purta banderola.

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Ajuns gratuit la Dinamo în vara lui 2024, Cîrjan a devenit căpitanul „câinilor” la începutul sezonului 2025–2026, după transferul lui Dennis Politic la FCSB.

Giani Kiriță, despre Cătălin Cîrjan: „Profilul lui nu este neapărat de a fi căpitan la Dinamo”

Kiriță, susține că Dinamo are nevoie în rolul de căpitan de un jucător care să impună respect și consideră că prestațiile lui Cîrjan sunt afectate și de responsabilitatea purtării banderolei

„Presiunea care se pune pe Cîrjan este una în plus. Să fii căpitan la Dinamo este altceva. Îmi place de el, dar presiunea de a fi căpitan îl poate trage în jos.

Profilul lui nu este neapărat de a fi căpitan la Dinamo, ci mai degrabă de a fi un jucător activ, care să creeze culoare. Există multă presiune, multe comentarii în presă, însă rămâne un copil bun.

Căpitanii trebuie să fie duri, altfel poți fi ca Hagi, care face diferența, dar când nu ai un Hagi în echipă, trebuie să ai jucători care se bat pe teren, care ies în față la interviuri și își asumă responsabilitatea.

La Dinamo, în momentul de față, nu există încă un astfel de profil clar”, a declarat Giani Kiriță, citat de gsp.ro.

Cătălin Cîrjan, în Dinamo - FCSB 1-2/ Foto: sportpictures.eu

În sezonul recent încheiat, Cîrjan a bifat 44 de meciuri, a marcat 8 goluri și a reușit 6 pase decisive.

1998 - 2003 este perioada în care Giani Kiriță a evoluat la Dinamo

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