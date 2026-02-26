„Sincer, nu mă așteptam” Jucătorul care ar putea evolua pentru Rapid în play-off » Victor Angelescu: „Am vorbit mult cu el”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a anunțat revenirea lui Borisav Burmaz (24 de ani), atacantul accidentat grav în cantonamentul din vara trecută.

Burmaz a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025.

Borisav Burmaz revine la antrenamente

Oficialul giuleștenilor a anunțat că atacantul sârb s-a refăcut după accidentare și este gata să revină la antrenamente, sub comanda lui Constantin Gâlcă, începând cu săptămâna viitoare.

Angelescu a spus că Burmaz deja face pregătire individuală, pentru a se putea întoarce cât mai rapid pe teren.

„Burmaz va reveni la antrenamente, dacă nu mă înșel, de săptămâna viitoare sau în două săptămâni. Oricum, este foarte aproape să înceapă inclusiv antrenamentele cu echipa.

El se pregătește deja separat de vreo două săptămâni. În curând va intra cu echipa. Sincer, nu mă așteptam. Din ce știam eu, nu mai avea absolut nicio șansă să joace în acest sezon.

În momentul de față, dacă începe antrenamentele cu echipa, va fi foarte greu să joace, pentru că nu a mai evoluat de atâta timp”, a declarat Victor Angelescu pentru gsp.ro.

Victor Angelescu: „Va fi apt pentru ultimele meciuri din play-off ”

Angelescu a spus că Rapid nu intenționează să forțeze revenirea lui Burmaz pe teren, astfel că acesta va urma un program de refacere, până când va fi 100% apt de joc:

„Probabil va fi apt pentru ultimele meciuri din play-off. Totuși, cred că îl putem folosi doar dacă, Doamne ferește!, vom avea alte probleme foarte grave cu atacanții.

Va fi greu, după un an în care a stat pe bară. Chiar dacă și-a revenit și a făcut antrenamente, iar de o lună, două este din nou în pregătire după zece luni în care nu a jucat, să ajungi direct într-un meci de play-off nu este deloc ușor.

Normal, sperăm să nu fie nevoie să forțăm acum și să îl avem sută la sută pentru sezonul viitor. Mental este mai bine acum, vă dați seama.

Înainte era mult mai afectat, dar de când a început să facă antrenamente este într-o stare mai bună. Am vorbit mult cu el, este ok, doar că așteaptă și el să poată juca din nou”.

