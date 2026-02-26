„O lună, maximum” Noi vești privind startul lucrărilor la stadionul din Constanța » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă din oraș

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, a venit cu detalii legate de startul lucrărilor la noul stadion „Gheorghe Hagi” .

. Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a făcut o vizită pe șantierul de la Sala Polivalentă din Constanța.

Lucrările la Sala Polivalentă din Constanța au început în urmă cu aproximativ 5 ani, dar s-au blocat la finalul anului 2024.

Un nou termen de finalizare a lucrărilor de la Sala Polivalentă din Constanța

Lucrările s-au reluat în acest an, iar cu această ocazie, Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a făcut o vizită pe șantier.

Acesta a fost însoțit de Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, și Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța.

Astfel, reprezentanții firmei care se ocupă cu lucrările de la Sala Polivalentă au stabilit un nou termen de finalizare a construcției: luna iunie a anului 2027, conform gsp.ro.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a venit cu alte precizări privind lucrările la Sala Polivalentă:

„Noi suntem gata cu proiectul tehnic, dar am întârziat licitația pentru că aveau ei întârzieri și n-avea sens să bugetăm de anul trecut, pentru lucrări despre care știam că nu se termină.

Mai este o problemă că trebuie să facă CNI o licitație pentru instalațiile interioare și materiale”.

5.000 de locuri ar urma să aibă Sala Polivalentă din Constanța

Care e situația noului stadion din Constanța

Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în urmă cu doi ani și jumătate, însă lucrările la noua arenă nu au început nici până în momentul de față.

Compania Națională de Investiții (CNI) a transmis, la începutul acestei luni, că noul termen estimat pentru finalizarea lucrărilor este ianuarie – februarie 2028.

Singura soluție ca lucrările să înceapă anul acesta este ca primăria din Constanța să cofinanțeze cu 25% construirea noii arene, lucru care este aproape a fi aprobat.

Consiliul Local Constanța și Consiliul Județean Constanța au ajuns la un acord pentru cofinanțarea lucrărilor, urmând să dea aproape 100 milioane lei.

Totuși, decizia nu a fost aprobată, iar Vergil Chițac a venit cu noi dezvăluiri:

„ O lună, maximum, depinde cum ne mișcăm și noi în consilii să aprobăm documentele. Cred că la ședința din luna martie, dar să știți că pentru asta merită să facem una de urgență”.

După ce toate documentele vor fi aprobate, lucrările la noul stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța vor putea să înceapă.

FOTO. Cum va arăta noua arenă din Constanța

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare:

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

