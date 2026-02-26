„O lună, maximum”  Noi vești privind startul lucrărilor la stadionul din Constanța » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă din oraș +22 foto
Noul stadion din Constanța
Superliga

„O lună, maximum” Noi vești privind startul lucrărilor la stadionul din Constanța » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă din oraș

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 20:23
  • Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, a venit cu detalii legate de startul lucrărilor la noul stadion „Gheorghe Hagi”.
  • Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a făcut o vizită pe șantierul de la Sala Polivalentă din Constanța.

Lucrările la Sala Polivalentă din Constanța au început în urmă cu aproximativ 5 ani, dar s-au blocat la finalul anului 2024.

Replică pentru Alibec Gigi Becali, despre fostul atacant de la FCSB: „A luat 450.000 de euro și a jucat 20 de minute”
Citește și
Replică pentru Alibec Gigi Becali, despre fostul atacant de la FCSB: „A luat 450.000 de euro și a jucat 20 de minute”
Citește mai mult
Replică pentru Alibec Gigi Becali, despre fostul atacant de la FCSB: „A luat 450.000 de euro și a jucat 20 de minute”

Un nou termen de finalizare a lucrărilor de la Sala Polivalentă din Constanța

Lucrările s-au reluat în acest an, iar cu această ocazie, Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a făcut o vizită pe șantier.

Acesta a fost însoțit de Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, și Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța.

Astfel, reprezentanții firmei care se ocupă cu lucrările de la Sala Polivalentă au stabilit un nou termen de finalizare a construcției: luna iunie a anului 2027, conform gsp.ro.

Constanța merită o Sală Polivalentă Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a venit cu alte precizări privind lucrările la Sala Polivalentă:

„Noi suntem gata cu proiectul tehnic, dar am întârziat licitația pentru că aveau ei întârzieri și n-avea sens să bugetăm de anul trecut, pentru lucrări despre care știam că nu se termină.

Mai este o problemă că trebuie să facă CNI o licitație pentru instalațiile interioare și materiale”.

5.000 de locuri
ar urma să aibă Sala Polivalentă din Constanța

Care e situația noului stadion din Constanța

Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în urmă cu doi ani și jumătate, însă lucrările la noua arenă nu au început nici până în momentul de față.

Compania Națională de Investiții (CNI) a transmis, la începutul acestei luni, că noul termen estimat pentru finalizarea lucrărilor este ianuarie – februarie 2028.

Singura soluție ca lucrările să înceapă anul acesta este ca primăria din Constanța să cofinanțeze cu 25% construirea noii arene, lucru care este aproape a fi aprobat.

Consiliul Local Constanța și Consiliul Județean Constanța au ajuns la un acord pentru cofinanțarea lucrărilor, urmând să dea aproape 100 milioane lei.

Totuși, decizia nu a fost aprobată, iar Vergil Chițac a venit cu noi dezvăluiri:

O lună, maximum, depinde cum ne mișcăm și noi în consilii să aprobăm documentele. Cred că la ședința din luna martie, dar să știți că pentru asta merită să facem una de urgență”.

După ce toate documentele vor fi aprobate, lucrările la noul stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța vor putea să înceapă.

FOTO. Cum va arăta noua arenă din Constanța

Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (4).jpg
Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (4).jpg

Galerie foto (22 imagini)

Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (1).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (2).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (3).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (4).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

  • Capacitate: 18.200 locuri 
  • Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp
  • Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard
  • Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%
  • Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare:

  • teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)
  • tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente
  • săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness
  • centru de conferințe și spațiu expozițional
  • spații administrative, comerciale și zone de loisir

Citește și

Conference League S-au stabilit echipele care s-au calificat în optimi » Când are loc tragerea la sorți
Conference League
23:56
Conference League S-au stabilit echipele care s-au calificat în optimi » Când are loc tragerea la sorți
Citește mai mult
Conference League S-au stabilit echipele care s-au calificat în optimi » Când are loc tragerea la sorți
„Trebuie să primeze ce faci pe teren”  Alexandru Chipciu, după declarația controversată dată de Gino Iorgulescu + Ce spune despre un nou caz „Valiza”
Superliga
20:14
„Trebuie să primeze ce faci pe teren” Alexandru Chipciu, după declarația controversată dată de Gino Iorgulescu + Ce spune despre un nou caz „Valiza”
Citește mai mult
„Trebuie să primeze ce faci pe teren”  Alexandru Chipciu, după declarația controversată dată de Gino Iorgulescu + Ce spune despre un nou caz „Valiza”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
STADION Sala Polivalenta constanta lucrari
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
19:13
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
18:27
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
18:09
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
20:41
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
20:47
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
21:52
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
08:57
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
15:08
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
14:18
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
13:12
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 49 rapid 40 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share