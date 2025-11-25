Borsec, peste 219 ani de calitate , investiții și grijă față de mediu și consumatori

Îmbutelierea industrială a Reginei apelor minerale a început în anul 1806

Borsec are 219 ani de tradiție și prestigiu

Începutul îmbutelierii la nivel industrial este legat de anul 1803 și de povestea vienezului Valentin Gunther, care, bând din apa Borsecului, se vindecă miraculos de o boală considerată incurabilă la acea vreme. Convins și sedus de calitățile apei, acesta își propune să convingă o rudă a sa, consilier municipal la Viena, să îmbutelieze apa în sticle și să o facă accesibilă lumii întregi. Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care în 1805 își muta reședința la Borsec și începea o amplă campanie de construcții de drumuri și a unei fabrici de sticlă.

În 1806, Zimmethausen și Eisner încep îmbutelierea industrială a apei Borsec.

Trei milioane de litri de apă minerală erau îmbuteliați și transportați cu carele în Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria și Viena. Borsec a devenit industrie și a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni să beneficieze de gustul și de calitățile curative ale apei sale minerale.

Încă de la începuturile sale industriale, Borsec a fost încununată cu titlul de „Regină a apelor minerale” de către Împăratul Franz Josef. Mai aproape în timp, în anul 2004, la cea mai importantă competiție de profil care are loc în Statele Unite, Borsec a primit titlul de „Cea mai bună apă minerală din lume”. Borsec este cel mai de încredere brand în categoria apelor minerale naturale, câștigând titlul Trusted Brands de zece ori consecutiv, a fost votat de către consumatori și Cel mai puternic brand românesc, dar și Superbrand la toate edițiile Consumer Superbrands organizate în România. Borsec este și mândrul furnizor de calitate al Casei Regale a României.

Longevitatea brandului și aprecierea consumatorilor sunt subliniate și de faptul că, în 219 ani, la Borsec s-au îmbuteliat peste 40 miliarde de litri de apă minerală naturală!

Borsec se află în portofoliul companiei Romaqua Group, o companie 100% românească, cu o gamă de produse 100% românești, având șase fabrici pe tot teritoriul României. Fabricile sunt situate în Borsec (apă minerală), Stânceni (apă minerală), Bușteni (apă minerală și băuturi răcoritoare), Sebeș (bere) și București unde se află fabrica de preforme, dar și o tipografie proprie. Investițiile directe și indirecte ale companiei privind protecția mediului au fost derulate încă din anul 1998, de la înființare, reprezentand tehnologii ce conduc la economii de combustibili și energie, reducerea noxelor, deșeurilor, etc., implicarea în proiecte de mediu, protejarea rezervațiilor naturale, implicarea în procesul de recuperare și valorificare a deșeurilor rezultate în urma producției, protecția perimetrelor hidrogeologice, reciclarea internă a preformelor, stații performante de epurare tocmai pentru a garanta evacuarea unei ape curate, management performant al consumului de apă și CO 2 . Investițiile totale ale Romaqua Group se ridică până în prezent la peste 250 milioane de euro.

Borsec este un produs premium, nu doar datorită evidentelor sale calități naturale, ci și datorită tehnologiilor de ultimă oră pe care le utilizează compania Romaqua Group în procesul de îmbuteliere. Deosebit de important este și faptul că, datorită tehnologiilor moderne de captare și îmbuteliere, apa minerală naturală Borsec nu este supusă, în niciun fel, riscului contaminării. Noua tehnologie împiedică orice intervenție umană asupra apei în procesul de producție, de la captarea și transportul apei minerale naturale de la izvor la locul de îmbuteliere și până la sticla de pe raft. Practic, apa minerală naturală Borsec vede lumina zilei numai în sticlă.

Borsec este lider pe piața apelor îmbuteliate din România, iar exportul se realizează în 20 de țări.