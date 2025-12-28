„Chivu e doar antrenor la Inter” Răspunsul surprinzător al lui Adrian Mutu când a fost întrebat cine este antrenorul român al anului +35 foto
Adrian Mutu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Sportpictures / Imago
„Chivu e doar antrenor la Inter” Răspunsul surprinzător al lui Adrian Mutu când a fost întrebat cine este antrenorul român al anului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 15:53
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 15:53
  • Adrian Mutu (46 de ani), fost internațional român, a vorbit despre cine ar merita titlul de „antrenorul anului”, atât în Liga 1, cât și la nivel internațional.

Fostul atacant i-a lăudat pe Ioan Ovidiu Sabău și Răzvan Lucescu, dar a fost oferit un răspuns surprinzător când a vorbit despre Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano.

Adrian Mutu, răspuns surprinzător: „Chivu n-a realizat nimic încă”

Mutu l-a desemnat „antrenorul anului” pe Răzvan Lucescu. Chiar dacă formația elenă nu a cucerit titlul în sezonul anterior, Mutu a subliniat parcursul european al lui PAOK, care a ajuns în primăvara Europa League, unde a fost eliminată de FCSB.

„Dacă ar fi să numesc antrenorul sezonului trecut din Liga 1, după părerea mea acesta este Ioan Sabău, pentru că realizările cu U Cluj au fost ceva extraordinar: parcurs foarte bun, multe etape petrecute pe primul loc, calificare în play-off și meciuri pentru cupele europene.

Ca antrenor, în general, Răzvan Lucescu cred că a avut cele mai mari realizări. Dacă vreți să mă întrebați de Cristi, încă n-a realizat nimic. Este doar antrenor la Inter.

Probabil la anul, dacă își va îndeplini obiectivele, care sunt mari și multe, el va fi antrenorul anului în sezonul următor”, a spus Adrian Mutu, pentru PRO TV.

FOTO: FCSB - PAOK Salonic 2-0

FCSB - PAOK, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
FCSB - PAOK, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

FCSB - PAOK, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - PAOK, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - PAOK, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - PAOK, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - PAOK, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 33 de puncte după 15 etape disputate.

În Liga Campionilor, echipa pregătită de Chivu ocupă locul 6, cu 12 puncte.

În total, Cristi Chivu a adunat la Inter 23 de meciuri, bilanțul fiind de 16 victorii și 7 înfrângeri, una dintre acestea ducând la o eliminare dramatică din Supercupa Italiei.

Inter a fost eliminată de Bologna în semifinalele Supercupei, după 1-1 în timpul regulamentar și 2-3 la loviturile de departajare.

