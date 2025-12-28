„Hagi s-a supărat foarte tare” S-a retras din fotbal la 25 de ani și face dezvăluiri: „Mi-a reproșat că n-am făcut ce mi-a cerut”
Constantin Dima foto: Sport Pictures
„Hagi s-a supărat foarte tare" S-a retras din fotbal la 25 de ani și face dezvăluiri: „Mi-a reproșat că n-am făcut ce mi-a cerut"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 14:44
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 14:46
  • Constantin Dima (26 de ani), fost jucător la Sepsi și Astra Giurgiu, a vorbit despre perioada în care a colaborat cu Gică Hagi.
  • Între cele două cluburi de mai sus, Dima a petrecut o scurtă perioadă și la Viitorul Constanța, actuala Farul, unde nu a reușit să bifeze niciun meci în Liga 1.

Constantin Dima a evoluat ultima dată pentru Concordia Chiajna în Liga 2, în startul sezonului 2024/25, iar acum s-a reorientat spre domeniul HoReCa.

Constantin Dima: „Eu la Hagi nu am avut răbdare să stau”

Fostul fundaș a ajuns la Constanța după un sezon foarte bun la Sepsi, în stagiunea 2017-2018.

„Eu la Hagi nu am avut răbdare să stau! Veneam după un sezon bun la Sepsi, iar în august (n.r. - 2018) am semnat cu Viitorul. În decembrie am și plecat! Nu am avut răbdare!

La Astra am semnat imediat, după ce m-au cumpărat de la Viitorul. În iarna în care am fost la Sepsi, pe lângă ofertele din țară, am avut ofertele din Anglia, iar la final de iunie mi-a venit o ofertă din Italia.

Era vorba să mă antrenez la prima echipă și să joc la Primavera, cum au făcut alți colegi de-ai mei. Nu am acceptat la momentul respectiv, mi-am dorit să rămân în țară”, a declarat Dima, potrivit gsp.ro.

68
de partide a disputat Constantin Dima în Liga 1: 45 în sezonul regulat, 14 în play-out și 9 în play-off

Constantin Dima: „Hagi mi-a reproșat că nu am avut răbdare”

Fostul fundaș central a explicat că a părăsit clubul după doar câteva luni, fiind deranjat de faptul că Gică Hagi nu îl folosea în meciuri, deși se declara mulțumit de prestațiile acestuia de la antrenamente.

„După a venit perioada Viitorul, unde nu am avut răbdare... Domnul Hagi m-a apreciat foarte mult pentru că m-am pregătit foarte bine.

Și mereu îi demonstram că merit să joc, numai că dânsul îmi spunea numai: «Ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare!». Iar eu nu am fost un tip tocmai răbdător.

Am avut răbdare două luni, trei luni, până într-un punct în care nu am mai avut. S-a supărat foarte tare pe mine pentru că mi-am dorit să plec. Ulterior, mi-a reproșat acest lucru, că nu am avut răbdare.

Ne-am întâlnit după câteva luni bune și mi-a reproșat acest lucru. Dar în ultimele dăți în care ne-am întâlnit ne-am salutat normal”, a mai spus Dima.

52 de minute
a bifat Constantin Dima pentru Viitorul. S-a întâmplat într-un meci cu Poli Iași, în Cupa României

liga 1 gica hagi viitorul constanta astra giurgiu constantin dima
16:21
