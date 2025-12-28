Revine în Liga 1?  Fostul golgheter al campionatului este dorit de revelația acestui sezon: „Îl am în vedere. E de top!”

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani, a declarat că și-ar dori să îl transfere pe Marko Dugandzic (31 de ani), fostul golgheter al Ligii 1.

În România, atacantul croat a evoluat pentru FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid.

Marko Dugandzic a evoluat ultima dată în țara noastră la Rapid, formație de la care a plecat în 2023 și s-a alăturat celor de la Al-Tai.

A petrecut două sezoane în Arabia Saudită și, la începutul acestui an, a fost transferat de FC Seoul.

Marko Dugandzic, dorit înapoi la FC Botoșani

Acordul lui Dugandzic cu formația din Coreea de Sud a expirat la finalul acestei luni, atacantul croat devenind astfel liber de contract.

Valeriu Iftime, patronul clubului Botoșani, a declarat că ar fi interesat din nou de serviciile lui Marko Dugandzic.

„Un copil genial. Dugandzic era un necunoscut înainte să vină la mine. L-a văzut Marius Croitoru (n.r. antrenorul Botoșaniului în perioada 2019-2022) în câteva meciuri, el dăduse vreo două goluri în doi ani.

L-am adus, a fost pus la punct, a avut o relație extraordinară cu Marius Croitoru. A primit încredere, a marcat primele goluri și a devenit un alt fotbalist.

Eu îl am în vedere și pe Dugandzic. Nu am apucat încă să vorbim despre transferurile din iarnă, dar urmează. Oricând, Dugandzic este un atacant de top pentru echipele din România și pentru FC Botoșani, dar care să se lupte la titlu, nu pentru retrogradare. Vedem ce o să fie”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

800.000 de euro este cota de piață a lui Marko Dugandzic, conform Transfermarkt

FC Botoșani este echipa care l-a adus pe Marko Dugandzic în România, în 2020, de la formația croată Osijek. Atacantul a evoluat 10 luni în tricoul moldovenilor, timp în care a jucat în 20 de meciuri, a marcat 11 goluri și a bifat și două pase decisive.

De la Botoșani a plecat la formația rusă FK Sochi, acolo unde a jucat două sezoane, apoi a revenit în țara noastră, la CFR Cluj.

Jumătate de an a petrecut Dugandzic în Gruia, fiind transferat mai apoi de Rapid. În sezonul 2022/2023, croatul a fost golgheterul campionatului, cu 16 goluri.

Marko Dugandzic s-a despărțit de FC Seoul

Atacantul croat a anunțat la începutul acestei luni pe rețelele de socializare că se va despărți de formația sud-coreeană.

„Perioada petrecută la FC Seoul a ajuns la sfârșit, dar recunoștința rămâne.

Sunt mândru de fiecare moment petrecut purtând acest tricou și sunt recunoscător pentru prietenii, lecțiile și amintirile pe care le-am câștigat.

Fanilor care m-au susținut, colegilor cu care am lucrat și coechipierilor care au devenit ca o familie pentru mine – VĂ MULȚUMESC.

Seoulul va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a scris Marko Dugandzic pe Instagram.

Cifrele lui Marko Dugandzic:

Osijek: 55 de meciuri/ 9 goluri/ 3 pase decisive

Rapid: 48/28/3

Al Tai: 38/4/1

FK Seoul: 37/5/1

FC Matera: 26/6/3

Ternana Calcio: 25/2

FC Sochi: 24/5

FC Botoșani: 20/11/2

CFR Cluj: 17/1/1

