Probleme pentru Gyokeres Transferul atacantului la Arsenal, investigat de poliția suedeză după un atac armat

Transferul lui Viktor Gyokeres (27 de ani) la Arsenal este investigat de poliția suedeză, după ce două focuri de armă au fost trase la casa unei rude a impresarului său, din Huddinge, lângă Stockholm.

Viktor Gyokeres a fost transferat de Arsenal în această vară, de la Sporting. La nici o lună de când a ajuns pe Emirates, mutarea atacantului în vârstă de 27 de ani, a intrat în vizorul poliției suedeze.

Transferul lui Gyokeres la Arsenal, investigat de poliția suedeză

Concret, oamenii legii investighează un incident care s-a lăsat cu două focuri de armă asupra locuinței unei rude a agentului lui Gyokeres din Huddinge, o suburbie a capitaliei Stockholm, informează The Sun.

Respectiva persoană s-ar fi lăudat că a primit o parte din suma de transfer de 64 de milioane de lire sterline (74,2 milioane de euro), iar ulterior a devenit ținta unor atacuri.

„Din păcate, este o industrie foarte vulnerabilă, în care se întâmplă astfel de lucruri. Aceste împușcături nu au nicio legătură cu mine sau cu fotbalul”, a declarat atacantul, printr-un reprezentant.

Viktor Gyokeres a marcat primul său gol pentru Arsenal în amicalul cu Atletico Bilbao/ Foto: IMAGO

Frederico Varandas avertiza: „Șantajul și insultele nu ne vor face să-l vindem pe Gyokeres”

Președintele lui Sporting, Frederico Varandas, a declarat la începutul acestei veri că transferul atacantului suedez în Premier League a fost forțat prin metode ilegale:

„Șantajul și insultele nu ne vor face să-l vindem pe Gyokeres sub prețul corect.

Tot ce am promis anul trecut a fost că nu vom cere răscumpărarea integrală de 100 de milioane de euro.

Niciun jucător de 27 de ani nu a părăsit vreodată Portugalia pentru 100 de milioane de euro”.

Potrivit sursei citate, cei care l-au șantajat și insultat pe Varandas sunt presupuși a fi infractori angajați de agenții jucătorului și este posibil ca aceștia să își ceară acum partea de bani prin violență.

Rămâne de văzut cum se va încheia ancheta poliției. Până atunci, Gyokeres este așteptat ca titular în primul meci oficial al sezonului, derby-ul cu Manchester United, programat, duminică, cu începere de la ora 18:30.

