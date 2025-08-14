Camora, replică pentru critici Căpitanul lui CFR a reacționat la controversa creată înainte de meciul cu Braga: „Am adus cei mai mulți bani clubului”

Mario Camora a comentat controversa din Portugalia, provocată de excursia organizată de familie și de fostul său club, pentru a-l susține la meciul de la Braga.

Braga - CFR Cluj se joacă joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Viorel Tudorache, reporterul GOLAZO.ro, este prezent la Braga, de unde transmite cele mai importante informații.

Mario Camora (38 de ani) a comentat, la conferința de presă de dinaintea meciului retur dintre Sporting Braga și CFR Cluj, subiectul care a stârnit controverse în Portugalia: inițiativa clubului GD Samora Correia, echipa unde s-a format, de a organiza o deplasare a suporterilor pentru a-l susține pe „fiul satului” în Europa League.

Mario Camora: „Nu e normală atâta polemică”

„S-a făcut multă vâlvă și nu cred că e normală atâta polemică. Este un club unde m-am format. Dacă voi ați avea un fiu sau o rudă care joacă în străinătate, e normal să veniți să-l susțineți.

Am fost jucătorul care a ajuns cel mai departe, care a adus cei mai mulți bani clubului și care are o academie cu numele meu.

Bineînțeles că este special pentru mine ca ei să vină, m-aș supăra dacă nu ar veni”, a declarat căpitanul lui CFR Cluj, în dialogul purtat cu jurnaliștii lusitani, citat de cotidianul Record.

Prietenii și familia au organizat această excursie, eu n-am avut nicio treabă. Mă bucur că îmi voi vedea familia și prietenii după meci. Până atunci le-am spus să nu mă deranjeze cu nimic, vreau să fiu concentrat la meci. După meci avem timp să stăm de vorbă Mario Camora, declarație pentru presa din România

Cum a început totul

GD Samora Correia, club ce evoluează în Seria C a Campionatului Portugaliei, a anunțat pe rețelele sociale că pune la dispoziție susținătorilor lui Mario Camora un autocar pentru deplasarea la Braga, contra sumei de 25 de euro, transport și bilet inclus.

Meciul retur cu Braga este un moment special pentru Camora, care nu a mai jucat în Portugalia de 13 ani, de la acel Braga - CFR Cluj 0-2 din grupele Champions League 2012

Inițiativa a stârnit însă nemulțumirea unei părți a fanilor lui Braga, care au criticat public gestul de a susține un adversar direct al echipei portugheze.

Răspunsul clubului din Samora

În fața reacțiilor negative, conducerea GD Samora Correia a emis un nou comunicat, precizând că deplasarea a fost organizată exclusiv pentru a-l susține pe Mario Camora, fără a avea nimic împotriva lui Sporting Braga.

„Grupo Desportivo Samora Correia dorește să clarifice situația autocarului pentru susținerea jucătorului Mário Camora.

Este doar atât: susținerea jucătorului Mário Camora, aflat în prezent la clubul român CFR Cluj, născut și crescut în Samora Correia , care și-a început formarea la Grupo Desportivo Samora Correia și al cărui nume îl poartă Academia noastră, acolo unde micii noștri sportivi fac primii pași în fotbal.

Mário Camora face parte din familia noastră și este unul dintre cei care a dus numele orașului nostru departe.

De mult timp, locuitorii din Samora nu l-au mai văzut pe Camora jucând în Portugalia, iar această deplasare este o modalitate de a-i aduce pe ai săi mai aproape de el.

Prin urmare, Grupo Desportivo Samora Correia nu are nimic împotriva lui Sporting Clube de Braga sau a oricărei alte echipe și îi dorim doar tot ce e mai bun pentru viitor”.

Mario Camora crede în calificarea lui CFR Cluj

Transferat la CFR Cluj în 2011, Camora a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului, cu peste 550 de meciuri disputate, 6 titluri de campion al României, două Cupe și două Supercupe în palmares. Deține cetățenie română din august 2020 și are 10 selecții la naționala României.

Partida retur dintre Braga și CFR Cluj se joacă joi, de la ora 21:30, pe „Estadio Municipal de Braga”. Lusitanii pornesc cu avantaj după victoria cu 2-1 din tur, dar Camora crede în calificare:

„Pentru mine e doar încă un meci. Se poate spune că e mai special pentru că m-am născut în Portugalia și mă întorc să joc după 13 ani aici.

Dacă se va întâmpla la fel ca atunci, vom fi calificați. Va fi însă un meci foarte greu, suntem conștienți, dar ne jucăm șansa.

Meciul perfect s-ar termina cu o calificare. Trebuie să avem măcar un gol în plus la finalul celor 90 de minute, ca să ajungem măcar în prelungiri. Vom vedea însă ce se va întâmpla. Sperăm să facem un meci mare.

Cred că în tur am respectat prea mult Braga. Trebuie să fim mai curajoși mâine ca să obținem un rezultat mai bun ”, a declarat Mario Camora.

FOTO Imagini de la stadionul din Braga, unde va juca CFR Cluj diseară

Citește și:

VIDEO: cele mai noi imagini din sport