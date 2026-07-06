Ronaldo Nazario (49 de ani) l-a criticat pe selecționerul Carlo Ancelotti, după eșecul Braziliei, în optimile CM 2026.

Legenda Braziliei consideră că eliminarea a fost provocată în mare măsură de deciziile tactice luate înainte și în timpul meciului.

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Brazilia a părăsit dramatic Mondialul încă din optimile de finală, după înfrângerea cu 1-2 în fața Norvegiei, într-un meci decis de dubla lui Erling Haaland din ultimele minute ('79, '90). Golul brazilienilor a fost marcat de Neymar, din penalty ('90+10).

Brazilia a ratat o lovitură de pedeapsă în prima repriză, prin Bruno Guimaraes ('14), al cărui șut a fost apărat de Orjan Nyland.

Ancelotti și Vinicius, găsiți vinovați Ronaldo Nazario

După meci, marele Ronaldo a făcut o analiză tăioasă a parcursului Braziliei la Mondialul din SUA, Mexic și Canada:

„Trebuie să fiu sincer. Cred că această eliminare a fost cauzată de deciziile luate de pe banca tehnică. Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului, dar în această seară a făcut prea multe greșeli.

Încă nu înțeleg de ce Joao Pedro nu a făcut parte din lot. A avut un sezon excepțional, este în formă, iar Brazilia avea nevoie de un atacant capabil să ofere ceva diferit.

Apoi, să ne uităm la Endrick. De fiecare dată când a intrat pe teren în timpul acestui turneu, a adus energie, agresivitate și imprevizibilitate. Cu toate acestea, a petrecut cea mai mare parte a Cupei Mondiale pe bancă. Nu înțeleg asta”.

Fostul mare atacant al Braziliei a vorbit și despre evoluția dezamăgitoare a lui Vinicius, considerat unul dintre liderii generației actuale.

„Și Vinicius Junior trebuie să-și asume responsabilitatea. Știm cu toții cât de talentat este, dar aceasta nu a fost o Cupă Mondială reușită pentru el. Nu a arătat niciodată ca jucătorul pe care l-am văzut dominând la nivel de club.

Când Brazilia a avut nevoie de marile sale vedete, el nu și-a pus cu adevărat amprenta asupra turneului. Ronaldo Nazario

Norvegia a meritat victoria, să fim clari în această privință. Au fost organizați și disciplinați, iar Haaland a taxat fiecare greșeală. Însă Brazilia le-a făcut jocul norvegienilor prin decizii neinspirate luate chiar înainte de începerea meciului.

La acest nivel, una sau două greșeli îți pot încheia parcursul la Cupa Mondială. În această seară, au fost prea multe”, a spus Ronaldo, citat de as.com.

Eliminarea reprezintă cea mai timpurie ieșire de la un Campionat Mondial din 1990, iar prestația echipei a declanșat un val de critici în Brazilia.

Norvegia a obținut, în premieră, calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

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