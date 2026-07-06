- Brazilia - Novegia 1-2. Neymar (34 de ani) a izbucnit în lacrimi pe gazon, la finalul partidei de la New Jersey.
Prezența starului de la Santos la CM 2026 a fost așteptată de aproape toată suflarea braziliană, însă evoluția modestă a Selecao a dus la o eliminare timpurie și retragerea de la națională a lui Neymar.
Brazilia - Novegia 1-2. Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026
Introdus în minutul 67 al partidei, în locul lui Martinelli, Neymar i-a mai mai încântat pe fanii brazilieni pentru câteva minute și pentru ultima dată.
Fostul jucător de la Barcelona și PSG a și transformat un penalty în minutul 90+10, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a opri Norvegia din drumul spre „sferturi”.
La finalul partidei, Neymar s-a așezat pe gazon și a izbucnit în plâns, fiind consolat cu greu de colegii Raphinha și Alisson.
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Ulterior, vedeta Braziliei a luat decizia de a se retrage de la echipa națională, alături de care a bifat patru turnee finale de Campionat Mondial, cu eliminări tot mai timpurii.
Parcursul Braziliei la ultimele patru Mondiale:
- 2014 - eliminată în semifinale
- 2018 - eliminată în „sferturi”
- 2022 - eliminată în „sferturi”
- 2026 - eliminată în „optimi”
În timp ce Brazilia se întoace acasă, Norvegia își continuă parcursul foarte bun și va întâlni Anglia în „sferturi”, pe 12 iulie, de la 00:00, ora României.