Imaginile durerii FOTO: Ce făcea Neymar după eliminarea Braziliei de la CM 2026. Al patrulea turneu final ratat de Selecao +10 foto
Neymar, consolat de Raphinha la finalul meciului cu Norvegia. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Imaginile durerii FOTO: Ce făcea Neymar după eliminarea Braziliei de la CM 2026. Al patrulea turneu final ratat de Selecao

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 12:02
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 13:12
  • Brazilia - Novegia 1-2. Neymar (34 de ani) a izbucnit în lacrimi pe gazon, la finalul partidei de la New Jersey.
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Prezența starului de la Santos la CM 2026 a fost așteptată de aproape toată suflarea braziliană, însă evoluția modestă a Selecao a dus la o eliminare timpurie și retragerea de la națională a lui Neymar.

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Brazilia - Novegia 1-2. Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026

Introdus în minutul 67 al partidei, în locul lui Martinelli, Neymar i-a mai mai încântat pe fanii brazilieni pentru câteva minute și pentru ultima dată.

Fostul jucător de la Barcelona și PSG a și transformat un penalty în minutul 90+10, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a opri Norvegia din drumul spre „sferturi”.

La finalul partidei, Neymar s-a așezat pe gazon și a izbucnit în plâns, fiind consolat cu greu de colegii Raphinha și Alisson.

Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026 / foto: capturi video Reddit
Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026 / foto: capturi video Reddit

Galerie foto (10 imagini)

Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026 / foto: capturi video Reddit Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026 / foto: capturi video Reddit Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026 / foto: capturi video Reddit Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026 / foto: capturi video Reddit Neymar a plâns în hohote după eliminarea de la CM 2026 / foto: capturi video Reddit
+10 Foto
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Ulterior, vedeta Braziliei a luat decizia de a se retrage de la echipa națională, alături de care a bifat patru turnee finale de Campionat Mondial, cu eliminări tot mai timpurii.

Parcursul Braziliei la ultimele patru Mondiale:

  • 2014 - eliminată în semifinale
  • 2018 - eliminată în „sferturi”
  • 2022 - eliminată în „sferturi”
  • 2026 - eliminată în „optimi”
2002
este anul în care Brazilia a cucerit ultimul titlu mondial, dintre cele 5 pe care le are în palmares

În timp ce Brazilia se întoace acasă, Norvegia își continuă parcursul foarte bun și va întâlni Anglia în „sferturi”, pe 12 iulie, de la 00:00, ora României.

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