Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
Carlo Ancelotti. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 10:38
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 10:38
  • Brazilia - Norvegia 1-2. Carlo Ancelotti (67 de ani), selecționerul sud-americanilor, a venit cu explicații după decizia luată în prima repriză, care ar fi putut schimba soarta partidei.
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Sud-americanii au fost eliminați în faza „optimilor”, după o „dublă” de senzație reușită de Haaland pe finalul meciului.

Însă, lucrurile ar fi putut arăta altfel pentru brazilieni, dacă Bruno Guimaraes ar fi transformat penalty-ul din minutul 14.

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Carlo Ancelotti a explicat de ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat din prima repriză cu Norvegia

Selecționerul Braziliei l-a văzut pe mijlocașul lui Newcastle drept cel mai în formă de pe teren, însă a șocat atunci când transmis că Vinicius nu se afla în primele 5 opțiuni pentru executarea penalty-ului.

Astfel, starul lui Real Madrid a fost, în cel mai bun caz, abia a șasea opțiune.

„Am analizat statisticile și cel mai bun a fost Raphinha. Dintre jucătorii disponibili, cel mai bun a fost Neymar, urmat de Igor Thiago, apoi Bruno Guimaraes și Martinelli.

L-am ales pe Bruno pentru că am considerat că a fost cel mai bun de pe teren”, a declarat Ancelotti, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Per total, Vinicius a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Braziliei la acest turneu final, reușind 4 goluri și o pasă decisivă în 5 partide, iar contra Norvegiei s-a remarcat cu mai multe pase care a desfăcut apărarea nordicilor, care însă nu s-au terminat cu gol.

Carlo Ancelotti: „Nu cred că meritam să pierdem”

Selecționerul a vorbit, conform espn.com, și despre eliminarea de la Mondial:

„Vom continua să ne facem treaba și să căutăm idei noi. Același lucru l-am făcut și anul acesta. Pentru mine, este o experiență, dar este un rezultat foarte dezamăgitor și toți suntem triști.

Aceasta a fost o echipă minunată și trebuie să le mulțumesc jucătorilor mei, care au muncit din greu. Nu cred că meritam să pierdem, dar trebuie să acceptăm acest lucru.

Așa e fotbalul, așa e sportul. Uneori trebuie să faci față tristeții și gustului amar al unei înfrângeri. Sunt foarte obișnuit cu asta, dar vom lua această înfrângere și o vom folosi drept combustibil pentru noul ciclu”.

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