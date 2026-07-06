Dramă de Mondial: Neymar s-a retras! Radiografia celor patru turnee finale: accidentări, înfrângeri, lacrimi. Nu va mai juca pentru Brazilia

Neymar, 34 de ani, a părăsit plângând fiecare dintre cele patru Campionate Mondiale la care a participat.

Ce s-a întâmplat cu atacantul la CM 2014, 2018, 2022 și 2026, în rândurile de mai jos.

Duminică, după ultimul eșec, 1-2 cu Norvegia, în „optimile” Mondialului, a anunțat că se retrage de la națională: „S-a terminat”.

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Neymar este, fără îndoială, unul dintre cei mai valoroși jucători ai fotbalului brazilian.

Neymar, omul recordurilor la națională. Dar zero trofee la CM și Copa America

Individual, are cele mai bune cifre, peste toate legendele Selecao, de la Pele la Ronaldo.

80 de goluri, record. După el, Pele (77), Ronaldo (62), Romario (55) și Zico (48).

59 de pase decisive, record.

130 de selecții, al doilea all-time (primul e Cafu, 142).

Problema lui, a câștigat foarte puține trofee. Zero Campionate Mondiale, zero Copa America. Doar o Cupă a Confederațiilor (2013) și un aur olimpic cu naționala U23 (2016).

CM 2014 - Neymar, fractură de vertebră lombară: „Plângeam disperat”

La Mondial, Ney a participat de patru ori, însă de fiecare dată a încheiat la fel. În lacrimi.

Accidentări, înfrângeri, dezamăgiri. Cu el în echipă, Brazilia a fost eliminată în „optimi” (2026), „sferturi” (2018-2022) și semifinale (2014).

9 goluri a înscris Neymar în 15 meciuri pentru Selecao la CM. Plus patru assisturi.

Iată cum au fost cele patru Mondiale pentru decarul auriverde!

Primul, în 2014. Turneul de debut, acasă, în Brazilia, a fost prolific, dar s-a terminat în coșmar.

După patru goluri și o pasă decisivă, a fost lovit în spate cu genunchiul de Zuniga și accidentat grav în „sferturi”, la 2-1 în fața Columbiei.

A suferit o fractură la a treia vertebră lombară. Putea rămâne paralizat. „Am simțit un șoc. Nu-mi puteam mișca picioarele. Plângeam disperat”, a povestit Neymar, potrivit Marca.

Fără el, Selecao a fost distrusă în semifinale, 1-7 cu Germania. Eșec urmat de 0-3 cu Olanda în finala mică.

CM 2018/2022 - Neymar, două eliminări succesive în „sferturi” și o accidentare

Al doilea Mondial a fost singurul în care Neymar a jucat toate meciurile Braziliei. Și toate minutele.

Dar naționala auriverde s-a oprit în sferturile de finală, după 1-2 cu Belgia.

Statisticile nu au impresionat:

Două goluri, două assisturi.

A treia sa competiție majoră, în 2022, a avut același sfârșit: înfrângere în „sferturi”, 1-1, 2-4 la penaltyuri în fața Croației.

Accidentat încă din primul meci, cu Serbia (entorsă la gleznă), a ratat următoarele două partide din grupă, revenind în „optimi”.

Neymar, două goluri, o pasă decisivă.

CM 2026 - A intrat de două ori ca rezervă. Alte lacrimi și retragerea!

Al patrulea și ultimul lui Mondial a însemnat întoarcerea la națională după aproape trei ani, absență provocată de multiple leziuni, inclusiv o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchi.

O accidentare musculară l-a făcut să piardă primele două dueluri ale fazei grupelor.

Reintrat, a prins un sfert de oră în final la 3-0 cu Scoția. Nu a fost folosit deloc la 2-1 cu Japonia, în „16-imi”.

În „optimi”, a jucat în ultimele 30 de minute (cu tot cu prelungiri), dar Brazilia a fost învinsă de Norvegia, 1-2, și a fost eliminată.

La 34 de ani, a părăsit terenul ca de fiecare dată la Mondial, în lacrimi. Singura consolare: a înscris împotriva nordicilor al 80-lea gol la națională.

După acest eșec, Neymar a anunțat că se retrage de la reprezentativa Braziliei:

„Am încercat. Am încercat. Totul a început aici, pe MetLife Stadium, și se încheie aici. S-a terminat acum”.

🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷



“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.



His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Debutase pentru Selecao pe 8 octombrie 2010, la 2-0 într-un amical cu SUA, tot la New York.

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