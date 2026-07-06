De ce a pierdut Brazilia Marea eroare a lui Ancelotti: intrarea lui Neymar a afectat Selecao și ofensiv, și defensiv
Neymar a înscris al 80-lea gol la naționala Braziliei, dar Selecao a fost eliminată. Foto: Imago
Campionatul Mondial

De ce a pierdut Brazilia Marea eroare a lui Ancelotti: intrarea lui Neymar a afectat Selecao și ofensiv, și defensiv

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 01:21
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 01:47
  • Brazilia era în atac, periculoasă, cu ocazii mari. Ancelotti a lovit propria echipă lansându-l în joc pe Neymar în minutul 67.
  • Rezultatul: naționala auriverde și-a pierdut și presingul, și agresivitatea în faza defensivă, și dinamismul în atac. 
  • După intrarea lui Neymar, Selecao a primit două goluri și a înscris doar o dată, după un penalty întâmplător. Învinsă, 1-2 cu Norvegia, și eliminată în „optimile” CM 2026. 
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Brazilia, trimisă acasă, altă dezamăgire a naționalei auriverde, al șaselea turneu în care nu se poate apropia de al 6-lea titlu mondial.

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După 2002, al cincilea trofeu, Selecao nu a mai atins niciodată finala: o dată a fost eliminată în semifinale, de patru ori în „sferturi” și acum, în „optimi”, după 1-2 cu Norvegia.

Greșeala lui Ancelotti: Neymar

Carlo Ancelotti, unul dintre cei mai faimoși antrenori ai istoriei fotbalului, a făcut însă o mare eroare în meciul de duminică, de la New York.

În minutul 67, l-a introdus pe Neymar, înlocuindu-l pe Martinelli.

Până la apariția fostului jucător al Barcelonei și al lui PSG, acum la Santos, Brazilia era periculoasă în ofensivă.

Ancelotti, la finalul meciului, după eliminare. Vinicius era la pământ, dezolat. Foto: Imago Ancelotti, la finalul meciului, după eliminare. Vinicius era la pământ, dezolat. Foto: Imago
Ancelotti, la finalul meciului, după eliminare. Vinicius era la pământ, dezolat. Foto: Imago

Nu a înscris, dar și-a creat ocazii, a pus apărarea nordică în primejdie. Numai portarul norvegian Nyland a împiedicat deschiderea scorului.

Cu Neymar, Brazilia a rămas fără forță în ambele faze ale jocului

După intrarea lui Neymar, la 34 de ani, echipa și-a pierdut forța în ambele faze ale jocului. Și apărare, și atac.

Nu a mai făcut presing pentru a încerca recuperarea rapidă și nu a mai avut dinamism odată ce intra în posesia mingii. Iar în fața porții, nu mai era nimeni.

Neymar s-a ferit la această fază, într-un duel agresiv. Foto: Imago Neymar s-a ferit la această fază, într-un duel agresiv. Foto: Imago
Neymar s-a ferit la această fază, într-un duel agresiv. Foto: Imago

Neymar a cerut balonul, l-a ținut prea mult, acțiunile devenind lente, previzibile.

Neymar a mărit recordul de goluri dintr-un penalty întâmplător. Dar trimite Brazilia acasă

Cu el pe teren, Brazilia a primit două goluri, pentru că Norvegia a scăpat prea ușor de presiune.

A înscris o singură dată, în ultimele secvențe ale prelungiri, dintr-un penalty obținut întâmplător, la eroarea defensivei nordice.

Neymar a transformat, înscriind al 80-lea gol la națională, golgheter all-time (trei peste Pele și 18 peste Ronaldo), dar Selecao se întoarce acasă, eliminată încă din „optimi”. 

130 de selecții
are Neymar la naționala Braziliei. A debutat în 2010: 80 de goluri, 59 de assisturi

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