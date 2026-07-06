De ce a pierdut Brazilia Marea eroare a lui Ancelotti: intrarea lui Neymar a afectat Selecao și ofensiv, și defensiv

- Brazilia era în atac, periculoasă, cu ocazii mari. Ancelotti a lovit propria echipă lansându-l în joc pe Neymar în minutul 67.
- Rezultatul: naționala auriverde și-a pierdut și presingul, și agresivitatea în faza defensivă, și dinamismul în atac.
- După intrarea lui Neymar, Selecao a primit două goluri și a înscris doar o dată, după un penalty întâmplător. Învinsă, 1-2 cu Norvegia, și eliminată în „optimile” CM 2026.
Brazilia, trimisă acasă, altă dezamăgire a naționalei auriverde, al șaselea turneu în care nu se poate apropia de al 6-lea titlu mondial.
După 2002, al cincilea trofeu, Selecao nu a mai atins niciodată finala: o dată a fost eliminată în semifinale, de patru ori în „sferturi” și acum, în „optimi”, după 1-2 cu Norvegia.
Greșeala lui Ancelotti: Neymar
Carlo Ancelotti, unul dintre cei mai faimoși antrenori ai istoriei fotbalului, a făcut însă o mare eroare în meciul de duminică, de la New York.
În minutul 67, l-a introdus pe Neymar, înlocuindu-l pe Martinelli.
Până la apariția fostului jucător al Barcelonei și al lui PSG, acum la Santos, Brazilia era periculoasă în ofensivă.
Nu a înscris, dar și-a creat ocazii, a pus apărarea nordică în primejdie. Numai portarul norvegian Nyland a împiedicat deschiderea scorului.
Cu Neymar, Brazilia a rămas fără forță în ambele faze ale jocului
După intrarea lui Neymar, la 34 de ani, echipa și-a pierdut forța în ambele faze ale jocului. Și apărare, și atac.
Nu a mai făcut presing pentru a încerca recuperarea rapidă și nu a mai avut dinamism odată ce intra în posesia mingii. Iar în fața porții, nu mai era nimeni.
Neymar a cerut balonul, l-a ținut prea mult, acțiunile devenind lente, previzibile.
Neymar a mărit recordul de goluri dintr-un penalty întâmplător. Dar trimite Brazilia acasă
Cu el pe teren, Brazilia a primit două goluri, pentru că Norvegia a scăpat prea ușor de presiune.
A înscris o singură dată, în ultimele secvențe ale prelungiri, dintr-un penalty obținut întâmplător, la eroarea defensivei nordice.
Neymar a transformat, înscriind al 80-lea gol la națională, golgheter all-time (trei peste Pele și 18 peste Ronaldo), dar Selecao se întoarce acasă, eliminată încă din „optimi”.