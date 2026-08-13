Arena Națională este blocată pentru fotbal din luna mai, din cauza multiplelor evenimente care au fost organizate începând din primăvară.

Acum, organizatorii următorului eveniment au postat un videoclip cu pregătirile, în care poate fi observată și starea suprafeței de joc.

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Cel mai mare stadion al țării este indisponibil pentru fotbal încă din luna mai, iar momentul revenirii fotbaliștilor pe gazon ar putea fi amânat și în prima parte a lunii septembrie.

Gazonul de pe Arena Națională, grav afectat după evenimentele găzduite

Următorul eveniment care se va defășura pe Arena Națională este Festivalul Saga, în perioada 21-23 august.

Organizatorii festivalului au publicat un videoclip cu pregătirile aflate în desfășurare, iar starea gazonului pare destul de rea.

Cum derby-ul dintre Dinamo și FCSB se apropie, cele două cluburi au luat în calcul inclusiv varianta Cluj Arena, însă Andrei Nicolescu face eforturi pentru a se juca pe stadionul din estul Capitalei, apelând direct la primarul Ciprian Ciucu, pentru ca cei de la Saga să elibereze zona rapid.

Astfel, cei care se vor ocupa de schimbarea gazonului ar putea interveni în timp util.

Printre evenimentele care vor urma la Arena Națională se numără și Asia Fest, care se suprapune cu weekend-ul în care va avea loc partida, 4-6 septembrie, însă acesta se desfășoară în exteriorul stadionului.

O variantă ar putea reprezenta ziua de luni, 7 septembrie, care nu s-ar suprapune cu Asia Fest, iar meciul ar rămâne în cadrul etapei #8.

Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională în 2026 a fost Dinamo - Rapid 3-1, pe 26 aprilie, în Liga 1.

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