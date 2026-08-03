Business Drops #114 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 114.

Astăzi, printre altele, despre veniturile record înregistrate de Real Madrid în sezonul trecut, încasările filmului „Kung Fu Soccer” și suma pentru care va fi vândut dezvoltatorul de jocuri Electronic Arts (EA)

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1. Liga F, prima ligă feminină de fotbal din Spania, beneficiază de o investiție de 64.500.000 de dolari din partea unui grup de investitori condus de Pau Gasol, fostul star NBA. În schimbul finanțării, liga le va ceda acestora aproape 50% din veniturile generate de drepturile de televizare și de contractele de sponsorizare pentru o perioadă de 25 de ani.

2. Real Madrid a înregistrat venituri record în sezonul trecut, de 1,221 miliarde de euro, cu 3,1% mai mari față de 2024-2025. Veniturile stadionului au crescut cu 11%, în timp ce încasările din marketing au fost mai mari cu 6% în urma reînnoirii unor acorduri majore de sponsorizare și a adăugării unor noi parteneri comerciali.

3. Bundesliga poartă discuții cu fondul american de investiții Apollo Sports Capital pentru un împrumut în valoare de 1,1 miliarde de dolari, pe o perioadă de 20 de ani, garantat cu viitoarele venituri din drepturile de televizare. Protestele suporterilor au blocat anterior două tentative de atragere a unor investiții externe.

4. Universitatea Notre Dame (SUA) a încheiat un acord cu SoFi pentru afișarea logo-ului companiei de servicii financiare pe tricourile echipei de fotbal american. Estimat la 20.000.000 de dolari pe an, contractul este unul dintre cele mai valoroase din sportul universitar.

5. Evaluată în prezent la 42,4 miliarde de dolari, piața jocurilor de fantasy sports este estimată să ajungă la 80,3 miliarde de dolari până în 2031, creșterea fiind susținută în principal de popularitatea fotbalului american. Unele hoteluri au început să ofere pachete VIP pentru weekendurile dedicate drafturilor de fantasy football, cu săli special amenajate și cu prezența unor foste vedete din NFL.

6. Filmul cu tematică sportivă „Kung Fu Soccer”, scris și regizat de Stephen Chow, a generat 214.000.000 de dolari în primele nouă zile de la lansarea în China. Se estimează că producția va ajunge la încasări totale de aproximativ 450.000.000 de dolari.

7. Major League Soccer (MLS) își propune să obțină între 400.000.000 și 500.000.000 de dolari anual din următorul contract pentru drepturile de televizare, aproape dublu față de actualul acord de 250.000.000 de dolari pe an încheiat cu Apple. În prezent, Premier League încasează anual aproximativ 450.000.000 de dolari din drepturile de difuzare pe piața americană.

8. După un Contract Colectiv de muncă istoric, care a crescut semnificativ salariile jucătoarelor, sindicatul Women’s National Basketball Association (WNBPA) a obținut o altă majorare înaintea weekendului All-Star care a avut loc între 23 și 25 iulie: 170.000 de dolari în premii suplimentare oferiți celor mai buni participanți la concursul de aruncări de 3 puncte și la provocarea Shooting Stars, cu 65.000 de dolari mai mult față de anul trecut. Premiile au fost finanțate de Aflac, o companie de asigurări.

9. Un grup de investitori, din care face parte și Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită, a obținut aprobarea UE pentru achiziția dezvoltatorului de jocuri video cu tematică sportivă Electronic Arts (EA), într-o tranzacție de 55 de miliarde de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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