Cum arată play-off-ul UCL Răzvan Marin și Darius Olaru și-au aflat adversarele

- Tragerea la sorți pentru play-off-ul Champions League are loc astăzi, 3 august, de la ora 13:00, ora României, la sediul UEFA de la Nyon.
- România nu mai are nicio echipă în competiție, însă Răzvan Marin și Darius Olaru continuă lupta pentru calificare alături de AEK Atena și Union Saint-Gilloise.
Șapte confruntări vor fi stabilite: cinci pe ruta campioanelor și două pe ruta echipelor care nu au câștigat titlul în sezonul anterior.
13:10 Răzvan Marin și Darius Olaru și-au aflat adversarele
AEK Atena, formația lui Răzvan Marin, va întâlni în play-off câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty.
Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, trebuie să treacă de Bodo/Glimt pentru a ajunge în play-off, unde ar întâlni câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen.
Cum arată play-off-ul Ligii Campionilor
- Câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty va întâlni AEK Atena
- Celtic va juca împotriva lui LASK
- Câștigătoarea dublei Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris va întâlni Viking
- Câștigătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava va juca împotriva învingătoarei dintre Ararat-Armenia și Celje
- Câștigătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad va întâlni învingătoarea dintre Aarhus și Sabah
- Câștigătoarea dublei Fenerbahce - Sturm Graz va juca împotriva învingătoarei dintre Sparta Praga și Lyon
- Câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen va întâlni învingătoarea dintre Union Saint-Gilloise și Bodo/Glimt
Ruta campioanelor
Echipele cu statut de cap de serie:
- Câștigătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad
- Câștigătoarea dublei Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris
- Celtic
- Câștigătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava
- AEK Atena
Echipele fără statut de cap de serie:
- Câștigătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje
- LASK
- Câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty
- Câștigătoarea dublei Aarhus - Sabah
- Viking
Fiecare echipă sau pereche din prima urnă va întâlni una dintre variantele din urna a doua.
Ruta echipelor care nu sunt campioane
Echipele cu statut de cap de serie:
- Câștigătoarea dublei Sparta Praga - Lyon
- Câștigătoarea dublei Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt
Echipele fără statut de cap de serie:
- Câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen
- Câștigătoarea dublei Fenerbahce - Sturm Graz
Partidele tur sunt programate pe 18 și 19 august, iar retururile se vor disputa pe 25 și 26 august.
Echipele calificate direct în faza principală
- Arsenal
- Aston Villa
- Atletico Madrid
- Borussia Dortmund
- Barcelona
- Bayern München
- Club Brugge
- Como
- Feyenoord
- Galatasaray
- Inter
- RB Leipzig
- Lens
- Lille
- Liverpool
- Manchester City
- Manchester United
- Napoli
- Paris Saint-Germain
- Porto
- PSV Eindhoven
- Real Betis
- Real Madrid
- AS Roma
- Șahtior Donețk
- Slavia Praga
- Sporting CP
- Stuttgart
- Villarreal