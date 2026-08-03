Cum arată play-off-ul UCL Răzvan Marin și Darius Olaru și-au aflat adversarele
Tragere la sorți UEFA Champions League foto: IMAGO
Liga Campionilor

Cum arată play-off-ul UCL Răzvan Marin și Darius Olaru și-au aflat adversarele

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 13:20
  • Tragerea la sorți pentru play-off-ul Champions League are loc astăzi, 3 august, de la ora 13:00, ora României, la sediul UEFA de la Nyon.
  • România nu mai are nicio echipă în competiție, însă Răzvan Marin și Darius Olaru continuă lupta pentru calificare alături de AEK Atena și Union Saint-Gilloise.
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Șapte confruntări vor fi stabilite: cinci pe ruta campioanelor și două pe ruta echipelor care nu au câștigat titlul în sezonul anterior.

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13:10 Răzvan Marin și Darius Olaru și-au aflat adversarele

AEK Atena, formația lui Răzvan Marin, va întâlni în play-off câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty.

Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, trebuie să treacă de Bodo/Glimt pentru a ajunge în play-off, unde ar întâlni câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen.

Cum arată play-off-ul Ligii Campionilor

  • Câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty va întâlni AEK Atena
  • Celtic va juca împotriva lui LASK
  • Câștigătoarea dublei Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris va întâlni Viking
  • Câștigătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava va juca împotriva învingătoarei dintre Ararat-Armenia și Celje
  • Câștigătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad va întâlni învingătoarea dintre Aarhus și Sabah
  • Câștigătoarea dublei Fenerbahce - Sturm Graz va juca împotriva învingătoarei dintre Sparta Praga și Lyon
  • Câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen va întâlni învingătoarea dintre Union Saint-Gilloise și Bodo/Glimt

Ruta campioanelor

Echipele cu statut de cap de serie:

  • Câștigătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad
  • Câștigătoarea dublei Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris
  • Celtic
  • Câștigătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava
  • AEK Atena

Echipele fără statut de cap de serie:

  • Câștigătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje
  • LASK
  • Câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty
  • Câștigătoarea dublei Aarhus - Sabah
  • Viking

Fiecare echipă sau pereche din prima urnă va întâlni una dintre variantele din urna a doua.

Ruta echipelor care nu sunt campioane

Echipele cu statut de cap de serie:

  • Câștigătoarea dublei Sparta Praga - Lyon
  • Câștigătoarea dublei Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt

Echipele fără statut de cap de serie:

  • Câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen
  • Câștigătoarea dublei Fenerbahce - Sturm Graz

Partidele tur sunt programate pe 18 și 19 august, iar retururile se vor disputa pe 25 și 26 august.

Echipele calificate direct în faza principală

  • Arsenal
  • Aston Villa
  • Atletico Madrid
  • Borussia Dortmund
  • Barcelona
  • Bayern München
  • Club Brugge
  • Como
  • Feyenoord
  • Galatasaray
  • Inter
  • RB Leipzig
  • Lens
  • Lille
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Napoli
  • Paris Saint-Germain
  • Porto
  • PSV Eindhoven
  • Real Betis
  • Real Madrid
  • AS Roma
  • Șahtior Donețk
  • Slavia Praga
  • Sporting CP
  • Stuttgart
  • Villarreal 

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