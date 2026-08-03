Cum arată play-off-ul UCL Răzvan Marin și Darius Olaru și-au aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Champions League are loc astăzi, 3 august, de la ora 13:00, ora României, la sediul UEFA de la Nyon.

România nu mai are nicio echipă în competiție, însă Răzvan Marin și Darius Olaru continuă lupta pentru calificare alături de AEK Atena și Union Saint-Gilloise.

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Șapte confruntări vor fi stabilite: cinci pe ruta campioanelor și două pe ruta echipelor care nu au câștigat titlul în sezonul anterior.

AEK Atena, formația lui Răzvan Marin, va întâlni în play-off câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty.

Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, trebuie să treacă de Bodo/Glimt pentru a ajunge în play-off, unde ar întâlni câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen.

Cum arată play-off-ul Ligii Campionilor

Câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty va întâlni AEK Atena

va întâlni Celtic va juca împotriva lui LASK

va juca împotriva lui Câștigătoarea dublei Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris va întâlni Viking

va întâlni Câștigătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava va juca împotriva învingătoarei dintre Ararat-Armenia și Celje

va juca împotriva învingătoarei dintre Câștigătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad va întâlni învingătoarea dintre Aarhus și Sabah

va întâlni învingătoarea dintre Câștigătoarea dublei Fenerbahce - Sturm Graz va juca împotriva învingătoarei dintre Sparta Praga și Lyon

va juca împotriva învingătoarei dintre Câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen va întâlni învingătoarea dintre Union Saint-Gilloise și Bodo/Glimt

Ruta campioanelor

Echipele cu statut de cap de serie:

Câștigătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad

Câștigătoarea dublei Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris

Celtic

Câștigătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava

AEK Atena

Echipele fără statut de cap de serie:

Câștigătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje

LASK

Câștigătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty

Câștigătoarea dublei Aarhus - Sabah

Viking

Fiecare echipă sau pereche din prima urnă va întâlni una dintre variantele din urna a doua.

Ruta echipelor care nu sunt campioane

Echipele cu statut de cap de serie:

Câștigătoarea dublei Sparta Praga - Lyon

Câștigătoarea dublei Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt

Echipele fără statut de cap de serie:

Câștigătoarea dublei Olympiacos - NEC Nijmegen

Câștigătoarea dublei Fenerbahce - Sturm Graz

Partidele tur sunt programate pe 18 și 19 august, iar retururile se vor disputa pe 25 și 26 august.

Echipele calificate direct în faza principală

Arsenal

Aston Villa

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Barcelona

Bayern München

Club Brugge

Como

Feyenoord

Galatasaray

Inter

RB Leipzig

Lens

Lille

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Napoli

Paris Saint-Germain

Porto

PSV Eindhoven

Real Betis

Real Madrid

AS Roma

Șahtior Donețk

Slavia Praga

Sporting CP

Stuttgart

Villarreal

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