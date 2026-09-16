Business Drops #120 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Sorana Cîrstea a încasat 480.000 de dolari pentru participarea la US Open FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Special

Business Drops #120 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 21:52
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 21:52
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 120.
  • Astăzi, printre altele, despre suma încasată de Sorana Cîrstea la US Open, noua investiție făcută de Lionel Messi, dar și despre cât valorează real Madrid.
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1. Baza de fani a Formulei 1 a crescut cu 63%, până la 827.000.000, după ce proprietarul Liberty Media a pus un accent mai mare pe promovarea prin rețelele de socializare și pe evidențierea personalităților piloților. Numărul urmăritorilor online a ajuns la 114.500.000, iar vârsta medie a celor care urmăresc această competiție a scăzut.

2. Hyundai și Haier devin sponsori ai UEFA Champions League. Hyundai a semnat un parteneriat auto pe o perioadă de cinci ani, până în 2031, cu obiectivul de a-și extinde prezența pe piața europeană, în timp ce Haier a convenit cu UEFA un parteneriat global pe patru ani, care va începe în 2027. Pe de altă parte, Just Eat, o platformă online de comenzi și livrări de mâncare, a oprit anticipat colaborarea cu forul fotbalistic european.

3. Universitatea Craiova a pus în vânzare pachetele pentru cele trei partide de pe teren propriu din Conference League. Cel mai ieftin pachet pentru abonați costă 115 lei, la Peluza Nord. Fanii care nu au abonament la meciurile echipei din Liga 1 vor trebui să plătească 140 de lei pentru a sta în acest sector. S-au vândut peste 12.000 de abonamente pentru partidele „alb-albaștrilor” în SuperLiga, un record pentru clubul din Bănie.

4. Francizele din National Football League (NFL) valorează în total peste 300 de miliarde de dolari, cel mai bine cotată fiind Dallas Cowboys (17 miliarde de dolari). În acest an, a fost plătit cel mai mare preț din istorie pentru preluarea unui club din campionatul de fotbal american, omul de afaceri Vinod Khosla cumpărând pachetul majoritar de acțiuni la Seattle Seahawks cu 9,6 miliarde de dolari.

5. Lionel Messi (39 de ani) va deveni proprietarul clubului spaniol din divizia secundă CD Eldense. Lotul formației aflate pe locul 20 în LaLiga 2 este cotat la 11.680.000 de euro pe Transfermarkt. Almeria, clubul deținut de Cristiano Ronaldo, activează tot în liga a 2-a spaniolă, având o valoare de piață de 59.100.000 de euro.

6. După transferurile din fereastra de vară, Real Madrid (Spania) este cea mai valoroasă echipă de fotbal din lume, fiind cotată la 1,468 miliarde de euro pe Transfermarkt. Podiumul este completat de Manchester City/Anglia (1,438 miliarde de euro) și de Paris Saint-Germain/Franța (1,368 miliarde). La cel puțin un miliard de euro mai sunt cotate Arsenal/Anglia, FC Barcelona/Spania, Chelsea/Anglia, Bayern Munchen/Germania și Liverpool/Anglia.

7. Platforma de predicții Polymarket își extinde prezența pe piața din SUA după ce a beneficiat de o finanțare de aproximativ un miliard de dolari. Ca parte a strategiei de marketing, a fost semnat un parteneriat cu jucătorul de bachet LeBron James, fost ambasador al companiei de betting DraftKings. LeBron a anunțat noua colaborare pe X, postarea adunând 10.000.000 de vizualizări în mai puțin de 7 ore.

8. FC Barcelona a înregistrat venituri operaționale de 1,06 miliarde de euro în sezonul 2025-2026, o creștere cu 66.000.000 de euro față de exercițiul financiar 2024-2025. Acest spor a fost generat în principal de exploatarea arenei Spotify Camp Nou, de sponsorizări și de merchandising.

9. Pentru prezența în optimile de finală ale US Open, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 480.000 de dolari (aproximativ 413.000 euro). Jucătoarea de tenis din România a ajuns, astfel, la suma de 2.300.000 de euro obținută din premii în acest an. Românca a câștigat 13.000.000 de euro în întreaga carieră.

10. London City Lionesses a semnat un parteneriat cu Nike, producătorul de echipament sportiv devenind sponsorul principal de pe tricourile echipei feminine de fotbal. Contractul este în valoare de peste 4.000.000 de dolari pe an, o sumă record pentru sportul feminin.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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