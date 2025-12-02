Business Drops #79 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #79 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 21:09
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 21:09
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 79.
  • Astăzi, printre altele, despre sportul în care investește Cristiano Ronaldo și platforma de streaming care vrea să intre în cursa pentru drepturile tv ale meciurilor din Premier League.

1. Industria turismului sportiv a ajuns la cota de 707,29 miliarde de dolari și își va tripla valoarea până în 2032, potrivit Fortune Business Insights. Europenii au cheltuit 248,23 miliarde de dolari anul trecut pentru a vedea sau pentru a participa la evenimente sportive desfășurate în afara orașului de reședință.

2. Juventus Torino a vândut 37.900.000 de acțiuni reprezentând 9,1% din capitalul companiei, în valoare de 113.000.000 de dolari. Clubul italian a recurs la această măsură pentru a plăti din datorii și pentru a le da posibilitatea fanilor să se implice activ în dezvoltarea societății.

3. Companiile au investit 10,6 miliarde de euro în industria sportivă din Europa în 2025, potrivit unui raport PitchBook. Suma este aproape de trei ori mai mare decât cea alocată în tot anul precedent. Cea mai recentă tranzacție majoră a fost înregistrată în septembrie, când Apollo Sports Fund a achiziționat un pachet minoritar de acțiuni la Atletico Madrid, cu 1,4 miliarde de dolari.

4. Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită și FIFA au anunțat o investiție de un miliard de dolari în infrastructură. Fondurile vor fi folosite în principal pentru construirea unor noi stadioane pe tot globul. Industria sportivă contribuie cu 2% la produsul brut mondial.

5. Clubul scoțian de primă ligă Glasgow Rangers a anunțat venituri record de 94.100.000 de lire sterline pentru anul financiar încheiat pe 30 iunie 2025. Încasările din zilele de meci au fost de 45.000.000 de lire sterline.

6. Campionul olimpic american Miles Chamley-Watson lansează Liga Profesionistă Mondială de Scrimă. Ediția inaugurală a competiției va avea loc în aprilie 2026 în Los Angeles, cu un fond de premiere de 100.000 de dolari.

7. Cristiano Ronaldo a devenit acționar al Way of Warrior FC (WOW FC), un circuit spaniol de MMA. Fotbalistul portughez, care deține printre altele un lanț hotelier, o rețea de săli de fitness și un brand de lifestyle, se va implica atât în dezvoltarea sportivilor, cât și în creșterea audienței.

8. Acțiunile Puma au crescut cu 16% după apariția știrii că brandul de echipament sportiv urmează să fie preluat de grupul chinez Anta Sports. În prezent, compania germană trece printr-un proces de reorganizare, în contextul unei piețe tot mai competitive.

9. Netflix intenționează să intre în cursa pentru drepturile tv ale meciurilor din Premier League. Platforma de streaming a achiziționat deja drepturile de difuzare pe teritoriul SUA pentru Cupa Mondială (feminin) din 2027 și 2031, pentru Major League Baseball și meciurile de Crăciun din National Football League.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

