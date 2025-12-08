Business Drops #80 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 80.
  • Astăzi, printre altele, despre sportiva cu cele mai mari venituri în 2025, partenerul principal al echipei Audi F1 și un nou record bifat de Real Madrid.
  1. Sponsorizările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 au depășit pragul de două miliarde de dolari, cu doi ani și jumătate înaintea ceremoniei de deschidere. În 2025, pe lista sponsorilor au fost adăugate 15 branduri. Organizatorii au ca obiectiv să obțină minim 2,5 miliarde de dolari din această sursă.
  2. LaLiga a raportat un profit de 6.200.000 de euro pentru sezonul 2024-2025, după pierderi de peste 5.000.000 de euro în stagiunea 2023-2024. Liga spaniolă formată din 20 de cluburi și-a menținut veniturile peste pragul de două miliarde de euro până la data de 30 iunie 2025.
  3. Piața globală a nutriției sportive a atins valoarea de 17,8 miliarde de dolari anul trecut și se estimează că va ajunge la 27,2 miliarde de dolari până în 2033. Principalele produse comercializate sunt pudra de proteină, băuturile izotonice și batoanele de proteine.
  4. Real Madrid este primul club din lume care a reușit să vândă peste trei milioane de tricouri în 2025. Gruparea din capitala Spaniei a încasat 506.200.000 de euro din această sursă, veniturile din marketing reprezentând 43% din veniturile totale în sezonul 2024-2025.
  5. Jucătoarea de tenis Coco Gauff este sportiva cu cele mai mari venituri în 2025 (31.000.000 de dolari, dintre care 23.000.000 din contracte comerciale). Podiumul este completat de Aryna Sabalenka (tenis, 30.000.000 de dolari) și de Iga Swiatek (tenis, 23.100.000 de dolari).
  6. Dynamite Fighting Show (DFS), competiția de sporturi de contact fondată de Cătălin Moroșanu, se află pe locul 6 în topul celor mai urmărite circuite de kickboxing și muay thai în social media, la nivel mondial. DFS a strâns și peste un miliard de vizualizări de-a lungul celor 28 de ediții, având peste 820.000 de urmăritori pe Facebook, Instagram, Tik tok și Youtube.
  7. Lucrările la noul stadion din Pitești vor începe în ianuarie 2026. Arena va avea o capacitate de 15.000 de locuri și va costa 100.000.000 de euro, 25% din fonduri fiind acordate de Primărie. Termenul pentru finalizarea construcției este primăvara anului 2028.
  8. Visit Qatar a devenit partener principal al Audi F1, franciză care va concura în circuitul de Formula 1 din sezonul 2026. Logo-ul brandului qatarez va apărea pe monoposturi, pe echipamentul piloților și pe platformele digitale ale echipei.
  9. Compania americană Fanatics a câștigat contractul pentru a gestiona toate magazinele și vânzarea de articole oficiale (tricouri, suvenire) la Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2026. Astfel, va coordona peste 2.000 de puncte de vânzare în cele 16 stadioane din SUA, Canada și Mexic. În plus, Fanatics va avea și drepturile de retail pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share