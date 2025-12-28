Pleacă Tănase de la FCSB? Salariu de   1,3 milioane de euro pentru jucătorul campioanei! Ce spune patronul roș-albaștrilor +106 foto
Florin Tănase/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Pleacă Tănase de la FCSB? Salariu de 1,3 milioane de euro pentru jucătorul campioanei! Ce spune patronul roș-albaștrilor

Alexandru Smeu
Publicat: 28.12.2025, ora 22:17
Actualizat: 28.12.2025, ora 22:17
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Florin Tănase (30 de ani) a primit o ofertă din China.
  • Fotbalistul campioanei se află în ultimele 6 luni de contract cu formația roș-albastră.

Tănase a fost unul dintre cei mai constanți jucători de la FCSB în actualul sezon. Chiar dacă echipa a avut o perioadă grea, cu multe rezultate nefaste, evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi din străinătate.

Ofertă din China pentru Florin Tănase: „Îi dau 1,3 milioane

Primul care a făcut anunțul a fost Florin Vulturar, impresarul fotbalistului, iar acum Gigi Becali a confirmat faptul că „decarul” campioanei are o ofertă din China.

Tănase s-ar alege cu un salariu de 1,3 milioane de euro anual, dar patronul celor de la FCSB este convins că jucătorul său nu se va lăsa înduplecat și își va prelungi contractul cu roș-albaștrii pe încă un sezon.

„Tănase trebuie să își termine contractul. Ce oferte are? Chinezii îi dau 1,3 milioane, iar de la mine a luat un milion”, a declarat Gigi Becali, citat de sport.ro.

30.000 de euro
este salariul lunar încasat de Florin Tănase la FCSB, cel mai mare din întreg lotul campioanei

Florin Tănase: „Voi lua în calcul doar dacă vine o ofertă foarte, foarte bună

Recent, Florin Tănase a acordat un interviu pentru eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Întrebat dacă se gândește la o posibilă plecare de la FCSB, Tănase a declarat că acest lucru se va produce doar dacă va avea o ofertă financiară de nerefuzat.

Tănase a mai plecat o dată de la FCSB, în vara anului 2022, atunci când Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite, plătea 3 milioane de euro pentru a-l transfera. Ulterior el a mai jucat la Al-Okhood, în Arabia Saudită.

2,3 milioane de euro
este cota lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Ca jucător al celor de la FCSB, Florin Tănase a câștigat un titlu de campion, o Cupă și o Supercupă a României.

gigi becali transfer Florin Tanase china fcsb superliga
