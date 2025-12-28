Rapid face primul transfer Angelescu anunță venirea unui atacant: „Nu e din campionatul intern”. Baroan e ca și plecat + Pe ce posturi mai caută întăriri

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a explicat pe ce posturi vor giuleștenii să facă transferuri.

„Alb-vișiniii” conturează lista de plecări, iar oficialul a dezvăluit unul dintre nume.

Rapid dorește să profite de perioada de transferuri din iarnă, pentru a rămâne în primele poziții ale clasamentului Ligii 1.

Rapid pregătește schimbări de trupe în Giulești: „Primul transfer nu e din campionatul intern”

Giuleștenii sunt aproape de a bate palma cu un atacant din străinătate, iar acesta ar putea pleca cu echipa în cantonamentul din Antalya.

„Suntem în mai multe negocieri. Cred eu că vom reuși să închidem prima negociere, în așa fel încât să plece în cantonament cu echipa.

Primul transfer nu e din campionatul intern, e din afară. Suntem aproape înțeleși cu un atacant ”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Oficialul celor de la Rapid a dezvăluit condițiile mutării noului atacant din Giulești:

„Dacă ne înțelegem, plătim o sumă. E împrumut cu opțiune, plătim niște bani pentru împrumut și avem o opțiune (n.r. - de cumpărare)”.

De asemenea, Rapid dorește să întărească și zona de mijloc a terenului: „Ne dorim un mijlocaș. Negociem cu doi mijlocași centrali. Acum să vedem”.

Giuleștenii și-ar dori transferuri și pe alte poziții, iar unul dintre cele pe care s-ar putea să fie nevoie să le acopere e cel de portar.

„Mai sunt și alte poziții. Așa cum cred că am mai spus, există o posibilitate ca Stolz să-și dorească să plece pentru că vrea să apere mai mult sau să fie împrumutat altundeva și atunci avem nevoie de un portar”, a spus Victor Angelescu.

Victor Angelescu, neagă un transfer al lui Stanciu la Rapid: „Nu se poate”

Deși au apărut mai multe zvonuri despre o posibilă mutare a lui Nicolae Stanciu pe ruta Genoa - Rapid, Victor Angelescu a clarificat situația.

„ Am mai avut discuții și nu, nu se poate (n.r. - să ajungă Stanciu la Rapid). Mă bucur că acum a dat și el o declarație. Repet, noi ne-l-am dorit foarte mult.

Suntem interesați de orice jucător care poate să ne ajute. Și români, și străini. Acum, români nu știu exact cât de mulți sunt, un român care chiar să vină să-ți facă diferența, cum ar fi fost Stanciu sau Drăguș. Sunt mai greu de adus”, a declarat Angelescu.

Baroan, ca și plecat de la Rapid

Antoine Baroan a fost exclus din lotul celor de la Rapid, înaintea duelului contra celor de la FC Botoșani, 0-0, din cauza întârzierilor la antrenamente.

Întrebat ce se va întâmpla cu atacantul francez începând cu luna ianuarie 2026, președintele „alb-vișiniilor” a răspuns:

„ Trebuie să își caute echipă și vom vedea ce se va întâmpla până când ne reunim. Dar în momentul de față nu o să spun că ne mai bazăm pe el ”.

Lista de plecări de la Rapid ar putea fi mai lungă, întrucât jucătorii care au prins puține minute în actualul sezon ar putea cere un transfer.

„Mai sunt anumiți jucători care, în momentul de față, ne gândim (n.r.- să îi vândă). În momentul în care conturăm lotul, vor să joace mai mult. Ori să plece împrumut, ori să se ducă la alte echipe”, a încheiat Victor Angelescu.

