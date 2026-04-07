Business Drops #96 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 96.
- Astăzi, printre altele, despre veniturile FCSB din 2025, meciul dintre două legende ale boxului care va fi transmis de Netflix și suma pe care o va investi Ion Țiriac într-un proiect din Brașov.
- Nestle a anunțat că un camion care transporta 413.000 de ciocolate în formă de mașini de curse a fost furat între Italia și Polonia. Acestea au fost create pentru a celebra parteneriatul dintre KitKat și Formula 1.
- FCSB a încasat 28.000.000 de euro în 2025, cel mai bun an din ultimul deceniu din punct de vedere financiar. Principala sursă de venit a fost reprezentată de bonusurile primite în urma participării în cupele europene, în valoare de 12.600.000 de euro.
- Michael Jordan (63 de ani) conduce în topul sportivilor retrași din activitate care continuă să genereze câștiguri importante. Fostul baschetbalist a încasat 275.000.000 de dolari în 2025 și a depășit 4,5 miliarde de dolari ca venituri all-time.
- Organizațiile sportive din America de Nord au avut o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de aproximativ 12,5% în ultimii 65 de ani, investițiile în industria sportivă dovedindu-se a fi sigure și profitabile. Deschiderea ligilor față de companiile de capital a accelerat profesionalizarea sportului.
- Netflix va transmite live confruntarea dintre Floyd Mayweather Jr. și Manny Pacquiao, care va avea loc pe 19 septembrie, în Sphere din Las Vegas. Mayweather a câștigat împotriva lui Pacquaio pe 2 mai 2015 și a încasat 180.000.000 de dolari, în timp ce învinsului i-au revenit 120.000.000 de dolari.
- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028 estimează că vor fi vândute 14.000.000 de bilete, cu 2.000.000 mai multe decât s-au achiziționat la ediția precedentă, de la Paris 2024. Bugetul organizării JO de peste doi ani este de 7,1 miliarde de dolari.
- Grupul Publicis va achiziționa compania de marketing sportiv 160over90, prețul tranzacției fiind de peste 500.000.000 de dolari. Această agenție aparține de WME Group, care a cumpărat-o în 2018 cu 200.000.000 de dolari. Sportul reprezintă un canal tot mai important, prin intermediul căruia brandurile pot avea acces la un public larg.
- Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) este cel mai bine plătit jucător din Major League Baseball, cu un venit anual de 127.000.000 de dolari. Top 3 este completat de Cody Bellinger (New York Yankees, 56.500.000 de dolari) și de Kyle Tucker (Los Angeles Dodgers, 56.000.000 de dolari).
- Ion Țiriac va transforma un fost ștrand din Brașov în patinoar. Proiectul în valoare de 100.000.000 de euro a fost aprobat de Municipalitate, care va pune gratuit la dispoziție baza sportivă și va suporta cheltuielile cu funcționarea și întreținerea.
- FIFA a anunțat că toate cele 16 poziții rezervate sponsorilor globali ai Cupei Mondiale 2026 au fost ocupate. Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie – 10 iulie în SUA, Mexic și Canada, având următorii parteneri de top: Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Lenovo, Qatar Airways și Visa.
* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București