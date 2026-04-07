Business Drops #96 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #96 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 12:18
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 12:43
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 96.
  • Astăzi, printre altele, despre veniturile FCSB din 2025, meciul dintre două legende ale boxului care va fi transmis de Netflix și suma pe care o va investi Ion Țiriac într-un proiect din Brașov.
  1. Nestle a anunțat că un camion care transporta 413.000 de ciocolate în formă de mașini de curse a fost furat între Italia și Polonia. Acestea au fost create pentru a celebra parteneriatul dintre KitKat și Formula 1.
  2. FCSB a încasat 28.000.000 de euro în 2025, cel mai bun an din ultimul deceniu din punct de vedere financiar. Principala sursă de venit a fost reprezentată de bonusurile primite în urma participării în cupele europene, în valoare de 12.600.000 de euro.
  3. Michael Jordan (63 de ani) conduce în topul sportivilor retrași din activitate care continuă să genereze câștiguri importante. Fostul baschetbalist a încasat 275.000.000 de dolari în 2025 și a depășit 4,5 miliarde de dolari ca venituri all-time.
  4. Organizațiile sportive din America de Nord au avut o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de aproximativ 12,5% în ultimii 65 de ani, investițiile în industria sportivă dovedindu-se a fi sigure și profitabile. Deschiderea ligilor față de companiile de capital a accelerat profesionalizarea sportului.
  5. Netflix va transmite live confruntarea dintre Floyd Mayweather Jr. și Manny Pacquiao, care va avea loc pe 19 septembrie, în Sphere din Las Vegas. Mayweather a câștigat împotriva lui Pacquaio pe 2 mai 2015 și a încasat 180.000.000 de dolari, în timp ce învinsului i-au revenit 120.000.000 de dolari.
  6. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028 estimează că vor fi vândute 14.000.000 de bilete, cu 2.000.000 mai multe decât s-au achiziționat la ediția precedentă, de la Paris 2024. Bugetul organizării JO de peste doi ani este de 7,1 miliarde de dolari.
  7. Grupul Publicis va achiziționa compania de marketing sportiv 160over90, prețul tranzacției fiind de peste 500.000.000 de dolari. Această agenție aparține de WME Group, care a cumpărat-o în 2018 cu 200.000.000 de dolari. Sportul reprezintă un canal tot mai important, prin intermediul căruia brandurile pot avea acces la un public larg.
  8. Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) este cel mai bine plătit jucător din Major League Baseball, cu un venit anual de 127.000.000 de dolari. Top 3 este completat de Cody Bellinger (New York Yankees, 56.500.000 de dolari) și de Kyle Tucker (Los Angeles Dodgers, 56.000.000 de dolari).
  9. Ion Țiriac va transforma un fost ștrand din Brașov în patinoar. Proiectul în valoare de 100.000.000 de euro a fost aprobat de Municipalitate, care va pune gratuit la dispoziție baza sportivă și va suporta cheltuielile cu funcționarea și întreținerea.
  10. FIFA a anunțat că toate cele 16 poziții rezervate sponsorilor globali ai Cupei Mondiale 2026 au fost ocupate. Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie – 10 iulie în SUA, Mexic și Canada, având următorii parteneri de top: Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Lenovo, Qatar Airways și Visa.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
