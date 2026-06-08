Alexandru Moise, Maria Sprîncenatu și Maria Petrache au oferit câteva declarații la sosirea în țară, după Final Four-ul de la Budapesta.

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CSM București U17 a obținut argintul, duminică, în EHF Youth Club Trophy, iar antrenorul și cele două jucătoare au pus preț în mod special pe experiența acumulată de-a lungul unui asemenea turneu.

Alexandru Moise: „Suportul fanilor a însemnat mai mult decât orice rezultat”

Ajuns pe aeroport, antrenorul junioarelor a pus pe primul loc învățăturile trase în urma acestei competiții.

„Cred că mai mare decât performanța este experiența pe care am acumulat-o acolo.

Faptul că am avut parte de un suport atât de mare din partea fanilor români a însemnat enorm pentru noi și este un lucru pe care îl prețuim mai mult decât orice rezultat am fi putut să facem acolo.

Am fost foarte fericiți. Nu pot să spun că am petrecut foarte tare, pentru că mâine urmează să plecăm la turneul final din campionatul nostru intern și nu e timp. Sperăm să o facem după”, a declarat Alexandru Moise.

Cât despre meritul unor junioare de a face pasul la echipa mare, antrenorul a transmis:

„Da, sper. Sunt sigur că foarte multe dintre ele pot ajunge la echipe importante din Liga Florilor și sunt extraordinar de convins că acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu”.

Maria Sprîncenatu: „ Ne-am dat ultima fărâmă de energie”

„Un sentiment frumos. Ne bucurăm că am putut să obținem acest rezultat și le mulțumim tuturor suporterilor care ne-au umplut de emoții și ne-au făcut experiența mai frumoasă.

Sincer, a fost epuizant. Două meciuri cu prelungiri nu sunt ușoare. Ne-am dat ultima fărâmă de energie. Atât am putut, dar măcar am dat tot”, a spus Maria Sprîncenatu, una dintre junioarele care s-au remarcat cel mai mult.

Cât despre pasul la echipa mare, jucătoarea a transmis: „Îmi doresc cât mai curând. Acum mai am de muncit, dar sper că în cel mai scurt timp”.

Maria Petrache: „Champions League la senioare este scopul nostru cel mai mare”

„O experiență unică. A fost o experiență incredibilă pentru noi. Ne bucurăm foarte mult că am ajuns să jucăm într-o asemenea sală, cu atât de mulți suporteri care au venit și ne-au susținut și le-am mulțumit pe această cale.

Cu siguranță vrem să jucăm la senioare în Champions League, tot în acea sală. Este scopul nostru cel mai mare”, a spus Maria Petrache.

Întrebată despre modelul sau idolii pe care îi are în handbal, sportiva a răspuns:

„Cu siguranță Cristina Neagu rămâne idolul tuturor copiilor. Îmi place foarte mult și de Bella Goulden, o urmăresc de când aveam șapte ani. Și da, ea este idolul meu”.

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