Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, a câștigat un nou mandat la conducerea clubului și va rămâne în funcție până în 2030.

Omul de afaceri spaniol l-a învins pe omul de afaceri Enrique Riquelme (37 de ani) în alegerile desfășurate duminică.

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Perez a obținut 65% dintre voturi, în timp ce Riquelme a fost votat de 35% dintre membrii care au participat la scrutin.

Florentino Perez a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani

A fost prima confruntare reală pentru șefia lui Real Madrid din ultimii 20 de ani. Perez și-a reînnoit mandatele din 2009 încoace fără a avea vreun contracandidat.

Clubul nu mai organizase un vot propriu-zis pentru președinție din 2006, când Ramon Calderon a câștigat la limită.

Perez a obținut 21.741 de voturi, iar Riquelme 11.814, după numărarea tuturor buletinelor.

Discurso íntegro de Florentino Pérez tras ser reelegido presidente. pic.twitter.com/ucBkVUPS5L — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

După anunțarea rezultatului, Perez a declarat că victoria este „extraordinară” și a transmis că Real Madrid a oferit „un exemplu de transparență și armonie”.

„A fost o zi mare pentru Real Madrid. Am câștigat la toate capitolele, la toate grupele de vârstă.

Și am obținut al doilea cel mai bun rezultat din istoria alegerilor de la Real Madrid”, a spus Florentino Perez.

Enrique Riquelme, om de afaceri din zona energiei regenerabile, și-a recunoscut înfrângerea înaintea anunțării rezultatului oficial.

Aș vrea să felicit campania lui Florentino Perez pentru victorie. Real Madrid nu va mai sta încă 20 de ani fără alegeri. Enrique Riquelme, candidat la șefia clubului Real Madrid

Totuși, scorul obținut de el arată că o parte importantă din club vrea o schimbare de direcție.

„Vreau să le transmit un mesaj și membrilor care nu m-au votat. Voi face tot ce ține de mine pentru a le asculta nemulțumirile și propunerile. Să aibă încredere în noi, pentru că vom fi mai aproape ca niciodată de toți membrii clubului.

Până la urmă, toți suntem Real Madrid. Avem același fel de a privi lucrurile și muncim pentru a face și mai puternic cel mai mare club din toate timpurile”, le-a transmis Perez celor care l-au votat pe contracandidatul său.

Perez a confirmat revenirea lui Mourinho

Campania a avut și o miză sportivă importantă. În timpul campaniei, Perez a promis revenirea lui Jose Mourinho pe banca lui Real Madrid.

În plus, Perez a vorbit despre transferurile lui Ibrahima Konate și Denzel Dumfries, dar și despre o posibilă lovitură de 150 de milioane de euro, numele jucătorului urmând să fie anunțat ulterior.

Michael Olise, extrema lui Bayern Munchen, ar fi una dintre variante, în timp ce alte nume vehiculate au fost Vitinha și Joao Neves, ambii de la PSG.

Vom continua să muncim pentru ca Real Madrid să câștige în continuare trofee. Vom continua să fim mândri de stadionul Santiago Bernabeu, cel mai bun stadion din lume. Mândri că avem cei mai buni jucători din lume, mândri că revine unul dintre cei mai buni antrenori din lume, un madridist precum Jose Mourinho. Și să nu aveți nicio îndoială. Cu mine președinte, Real Madrid a fost, este și va continua să fie întotdeauna al membrilor săi. Florentino Perez, președintele lui Real Madrid

Riquelme a încercat să câștige voturile membrilor cu promisiuni spectaculoase, printre care aducerea lui Erling Haaland și Rodri de la Manchester City.

El a mai propus transformarea bazei Valdebebas într-un centru social, cu hotel, piscine, sală de fitness și o arenă de 15.000 de locuri pentru echipa de baschet a clubului.

Riquelme a criticat dur planul lui Perez de a crea o filială prin care investitori externi ar putea cumpăra aproximativ 5% din club și a acuzat o posibilă „privatizare”.

Perez a susținut că modelul actual, în care clubul este deținut de membri, va rămâne intact, iar orice schimbare a statutului ar trebui aprobată într-o adunare generală extraordinară.

2000 este anul în care Florentino Perez a ajuns pentru prima dată președinte la Real Madrid, după victoria în fața lui Lorenzo Sanz. A plecat în 2006, dar a revenit trei ani mai târziu și a condus clubul în una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă

Perez a convocat alegerile pe 12 mai, deși mai avea doi ani de mandat.

Decizia a venit după un sezon slab pentru Real Madrid, fără trofee importante, în care Barcelona și-a păstrat titlul în La Liga.

Perioada recentă a fost plină și de probleme cu fanii și de probleme interne.

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