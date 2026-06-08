Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
Florentino Perez. Foto: realmadrid.com
Campionate

Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 10:52
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 10:52
  • Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, a câștigat un nou mandat la conducerea clubului și va rămâne în funcție până în 2030.
  • Omul de afaceri spaniol l-a învins pe omul de afaceri Enrique Riquelme (37 de ani) în alegerile desfășurate duminică.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Perez a obținut 65% dintre voturi, în timp ce Riquelme a fost votat de 35% dintre membrii care au participat la scrutin.

Probleme mari pentru Ancelotti Selecționerul Braziliei a rămas fără  singurul fundaș dreapta din lot » Cine i-a luat locul
Citește și
Probleme mari pentru Ancelotti Selecționerul Braziliei a rămas fără singurul fundaș dreapta din lot » Cine i-a luat locul
Citește mai mult
Probleme mari pentru Ancelotti Selecționerul Braziliei a rămas fără  singurul fundaș dreapta din lot » Cine i-a luat locul

Florentino Perez a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani

A fost prima confruntare reală pentru șefia lui Real Madrid din ultimii 20 de ani. Perez și-a reînnoit mandatele din 2009 încoace fără a avea vreun contracandidat.

Clubul nu mai organizase un vot propriu-zis pentru președinție din 2006, când Ramon Calderon a câștigat la limită.

Perez a obținut 21.741 de voturi, iar Riquelme 11.814, după numărarea tuturor buletinelor.

După anunțarea rezultatului, Perez a declarat că victoria este „extraordinară” și a transmis că Real Madrid a oferit „un exemplu de transparență și armonie”.

„A fost o zi mare pentru Real Madrid. Am câștigat la toate capitolele, la toate grupele de vârstă.

Și am obținut al doilea cel mai bun rezultat din istoria alegerilor de la Real Madrid”, a spus Florentino Perez.

Enrique Riquelme, om de afaceri din zona energiei regenerabile, și-a recunoscut înfrângerea înaintea anunțării rezultatului oficial.

Aș vrea să felicit campania lui Florentino Perez pentru victorie. Real Madrid nu va mai sta încă 20 de ani fără alegeri. Enrique Riquelme, candidat la șefia clubului Real Madrid

Totuși, scorul obținut de el arată că o parte importantă din club vrea o schimbare de direcție.

„Vreau să le transmit un mesaj și membrilor care nu m-au votat. Voi face tot ce ține de mine pentru a le asculta nemulțumirile și propunerile. Să aibă încredere în noi, pentru că vom fi mai aproape ca niciodată de toți membrii clubului.

Până la urmă, toți suntem Real Madrid. Avem același fel de a privi lucrurile și muncim pentru a face și mai puternic cel mai mare club din toate timpurile”, le-a transmis Perez celor care l-au votat pe contracandidatul său.

Perez a confirmat revenirea lui Mourinho

Campania a avut și o miză sportivă importantă. În timpul campaniei, Perez a promis revenirea lui Jose Mourinho pe banca lui Real Madrid.

În plus, Perez a vorbit despre transferurile lui Ibrahima Konate și Denzel Dumfries, dar și despre o posibilă lovitură de 150 de milioane de euro, numele jucătorului urmând să fie anunțat ulterior.

Michael Olise, extrema lui Bayern Munchen, ar fi una dintre variante, în timp ce alte nume vehiculate au fost Vitinha și Joao Neves, ambii de la PSG.

Vom continua să muncim pentru ca Real Madrid să câștige în continuare trofee. Vom continua să fim mândri de stadionul Santiago Bernabeu, cel mai bun stadion din lume. Mândri că avem cei mai buni jucători din lume, mândri că revine unul dintre cei mai buni antrenori din lume, un madridist precum Jose Mourinho. Și să nu aveți nicio îndoială. Cu mine președinte, Real Madrid a fost, este și va continua să fie întotdeauna al membrilor săi. Florentino Perez, președintele lui Real Madrid

Riquelme a încercat să câștige voturile membrilor cu promisiuni spectaculoase, printre care aducerea lui Erling Haaland și Rodri de la Manchester City.

El a mai propus transformarea bazei Valdebebas într-un centru social, cu hotel, piscine, sală de fitness și o arenă de 15.000 de locuri pentru echipa de baschet a clubului.

Riquelme a criticat dur planul lui Perez de a crea o filială prin care investitori externi ar putea cumpăra aproximativ 5% din club și a acuzat o posibilă „privatizare”.

Perez a susținut că modelul actual, în care clubul este deținut de membri, va rămâne intact, iar orice schimbare a statutului ar trebui aprobată într-o adunare generală extraordinară.

2000
este anul în care Florentino Perez a ajuns pentru prima dată președinte la Real Madrid, după victoria în fața lui Lorenzo Sanz. A plecat în 2006, dar a revenit trei ani mai târziu și a condus clubul în una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă

Perez a convocat alegerile pe 12 mai, deși mai avea doi ani de mandat.

Decizia a venit după un sezon slab pentru Real Madrid, fără trofee importante, în care Barcelona și-a păstrat titlul în La Liga.

Perioada recentă a fost plină și de probleme cu fanii și de probleme interne.

Citește și

Acuzații grave Un fotbalist care va juca la CM 2026 i-ar fi făcut propuneri indecente unei fete de 14 ani, chiar în cantonamentul naționalei
Campionatul Mondial
09:31
Acuzații grave Un fotbalist care va juca la CM 2026 i-ar fi făcut propuneri indecente unei fete de 14 ani, chiar în cantonamentul naționalei
Citește mai mult
Acuzații grave Un fotbalist care va juca la CM 2026 i-ar fi făcut propuneri indecente unei fete de 14 ani, chiar în cantonamentul naționalei
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Media
00:07
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Citește mai mult
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța
Real Madrid spania Florentino Perez la liga Enrique Riquelme
Știrile zilei din sport
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
Superliga
09.06
„Avem discuții pentru ei doi” Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
Citește mai mult
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
Superliga
09.06
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
Citește mai mult
FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
Superliga
09.06
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
Citește mai mult
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
„Cel mai valoros fotbalist român”  Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru  vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Superliga
09.06
„Cel mai valoros fotbalist român” Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Citește mai mult
„Cel mai valoros fotbalist român”  Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru  vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:22
„«Câine roșu» pentru totdeauna” VIDEO. Zeljko Kopic, interviu emoționant pe aeroport: „Când am venit în România nu era nimeni aici, acum...”
„«Câine roșu» pentru totdeauna” VIDEO.   Zeljko Kopic, interviu emoționant pe aeroport: „Când am venit în România nu era nimeni aici, acum...”
22:34
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
„Stadion de referință” Șefa CNI, noi detalii despre situația noii arene a lui Dinamo. Ce buget a primit instituția în 2026
22:14
„Avem discuții pentru ei doi” Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
22:05
Real Madrid a pus banii pe masă! Decizia luată de Atletico după ce „galacticii” au oferit 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez + Ironiile lansate de clubul rival
Real Madrid a pus banii pe masă! Decizia luată de Atletico după ce „galacticii” au oferit 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez + Ironiile lansate de clubul rival
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Top stiri
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la  Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Tenis
09.06
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Citește mai mult
Serena Williams s-a întors după 1.375 de zile! VIDEO. Victorie în fața unor campioane! E în sferturi la  Queen's Club: „Nu aveam nimic mai bun de făcut”
Invazie portugheză Varga a anunțat numele  noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Superliga
09.06
Invazie portugheză Varga a anunțat numele noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Citește mai mult
Invazie portugheză Varga a anunțat numele  noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Opinii
09.06
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Citește mai mult
Dan Udrea Întrebările și marile provocări ale Mondialului: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu
B365
09.06
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu
Citește mai mult
Cum a scăpat de buldozere o casă din inima Dudeștiului: ridicată din bani pe bivoli vânduți la abator. A salvat-o de la demolare bucătăreasa lui Ceaușescu

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 32 rapid 4 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share