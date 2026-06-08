Bojana Popovic (46 de ani), Valeria Maslova (25 de ani), Anne Mette Hansen (31 de ani) și Mihaela Mihai (21 de an) au vorbit despre medalia de bronz câștigată de CSM București în Liga Campionilor.

„Tigroaicele” au învins-o pe Brest Bretagne, scor 32-26, în finala mică de la Budapesta, și au terminat competiția pe locul 3.

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A fost cea de-a treia medalie de bronz din istoria clubului în Liga Campionilor, după cele din 2017 și 2018.

Popovic a tras linie după Final Four: „Am fost rigide și am simțit prea multă presiune”

„A fost un turneu bun pentru noi. Singurul lucru care nu a fost bun au fost ultimele 10 minute, în care Gabriela Moreschi s-a accidentat.

Suntem puțin triste din cauza asta, pentru că este un moment greu pentru ea, dar sperăm că va fi bine. Așteptăm aceste informații, dar toate celelalte lucruri au fost bune.

Sunt mândră pentru cum au reacționat fetele după primul meci. Așa cum am spus înainte, nu ne-am arătat adevărata față în primul meci.

Am fost puțin rigide și am simțit prea multă presiune, iar asta ne-a făcut să nu reușim lucrurile pe care le pregătisem de mult timp”, a declarat antrenoarea.

Rezultatul a venit la o zi după semifinala pierdută cu Metz, 27-32. CSM revenise în Final Four după opt ani de pauză, după ce a trecut în sferturi de Team Esbjerg, cu 63-52 la general.

„În cele din urmă, Metz a arătat că este o echipă foarte bună anul acesta. Ele au făcut treaba perfect de la începutul sezonului până la final, iar ieri au câștigat cel mai important meci.

În al doilea meci a fost foarte bine, pentru că ne-am ridicat după o noapte dificilă, iar fetele au vrut să arate că pot juca un handbal mult mai bun decât în ziua precedentă”, a mai spus tehniciana.

Maslova, după șocul cu Metz: „A trebuit să uităm și să trecem la al doilea meci”

Valeria Maslova, autoare a 80 de goluri pentru CSM în acest sezon de Liga Campionilor, a spus că echipa a reușit să treacă peste șocul semifinalei cu Metz.

„A fost foarte emoționant, aș spune. Bineînțeles, a fost multă dezamăgire după primul meci, dar acesta este sportul și a trebuit să ieșim de pe teren, să uităm și să trecem deja la al doilea meci.

Cred că am făcut o treabă foarte bună în al doilea meci și sunt foarte mândră că am reușit să facem pasul înainte după aceea.

Aș spune că sportul este un lucru foarte greu. Nu știi niciodată dacă vei câștiga sau vei pierde, dar fiecare victorie, fiecare meci este ceva foarte greu și în spate este multă muncă. Multe lucruri sunt importante la nivel înalt.

Așa că sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am obținut, pentru fiecare medalie, pentru fiecare victorie și apreciez fiecare moment petrecut cu această echipă”, a declarat Maslova.

Anne Mette Hansen, sinceră după primul sezon la CSM: „A avut suișuri și coborâșuri”

Anne Mette Hansen, fostă jucătoare la Metz, a explicat cum a fost pentru ea primul sezon la CSM.

„Este un sentiment frumos. Ești în top patru și este foarte greu să ajungi acolo, așa că este un sentiment special. Este foarte dificil să câștigi. Sezonul a avut suișuri și coborâșuri, dar da, este întotdeauna dificil să ajungi la un club nou și să îți găsești ritmul. Dar simt că fetele m-au primit foarte bine. M-au primit foarte bine.

Și da, cred că a fost ușor să mă integrez în echipă în afara handbalului. Bineînțeles, a durat ceva timp să îmi găsesc locul în joc”, a mai spus daneza.

2 a fost locul ocupat de CSM București în Liga Florilor, cu 41 de puncte. Pe primul loc a terminat Gloria Bistrița, tot cu 41 de puncte. Cele două au fost la distanță mare de Corona Brașov, echipa de pe locul 3, care a încheiat cu 30 de puncte

Întrebată despre viața în România, Hansen a spus că s-a simțit bine la București.

„Este bine. Îmi place orașul. Chiar îmi place să locuiesc din nou într-un oraș mare, să fac lucruri diferite și da.”

Vacanța o va începe însă acasă, în Danemarca: „Mâine mă întorc în Danemarca. Trebuie să-mi văd familia.”

Mihai, emoționată după Final Four: „E cel mai înalt nivel la care poți ajunge”

Mihaela Mihai, una dintre cele mai tinere jucătoare ale CSM-ului, a vorbit despre ce a însemnat pentru ea prezența la cel mai înalt nivel al handbalului de club.

„Cred că este bine că am terminat acest sezon cu o victorie. A fost unul destul de greu, cu foarte multe meciuri intense, și mă bucur că după semifinală ne-am găsit puterea să intrăm pe teren și să arătăm, de fapt, adevărata noastră față.

Ne bucurăm foarte mult pentru această medalie și pentru că am terminat acest sezon cu o victorie”, a declarat sportiva.

Mihai a marcat de cinci ori în acest sezon de Liga Campionilor.

„Cred că este cel mai înalt nivel la care poți ajunge cu echipa de club și este o experiență pe care o poți avea o singură dată sau la care poți chiar să nu ajungi niciodată într-o carieră de sportivă. Mă bucur că am avut șansa să ajung acolo la 21 de ani și a fost ceva de nedescris.

Ne-am bucurat foarte mult că au fost foarte mulți fani acolo. Au fost alături de noi și ne-au susținut, s-a simțit energia lor din tribună”, a spus aceasta.

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