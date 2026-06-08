Lecția moștenită de la tatăl său Principala calitate a lui Ricardo Sousa, noul antrenor al Petrolului: „Mă simt capabil să fac asta”

Ricardo Sousa, 47 de ani, noul antrenor al Petrolului, spune că principalul său atu este capacitatea de a gestiona un vestiar, lecție pe care susține că a învățat-o de la tatăl său, fostul internațional Antonio Sousa.

Portughezul începe aventura de la Ploiești într-un context dificil, marcat de probleme financiare.

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Petrolul Ploiești, club care a cerut intrarea în insolvență, a ales un antrenor portughez pentru noul sezon. Ricardo Sousa, 47 de ani, a semnat un contract valabil pentru stagiunea 2026/2027 și vine în România împreună cu secunzii Tiago Ferreira și Andre Matos, dar și cu analistul video Nuno Costa.

Pentru tehnicianul lusitan este a doua aventură în străinătate a carierei, după experiența trăită în Arabia Saudită, la Al-Ain FC, în sezonul 2024/2025.

Ricardo Sousa, primul mesaj pentru fanii Petrolului

La scurt timp după oficializarea mutării, Ricardo Sousa a transmis un mesaj pe contul său de Facebook.

„Cu mare entuziasm încep această nouă provocare ca antrenor al Petrolul Ligii 1 a României în sezonul 2026/27.

Îmbrățișez acest proiect cu mult simț de responsabilitate, ambiție și dăruire totală.

Sunt motivat să lucrez zilnic, să dezvolt o echipă competitivă și să onorez istoria și valorile clubului”, a scris portughezul.

Ulterior, noul antrenor al „lupilor galbeni” s-a adresat suporterilor și printr-un mesaj video publicat pe canalele oficiale ale clubului:

Visul care îl motivează: „Vreau să ajung în prima ligă portugheză”

Ricardo Sousa are ambiții mari. Fostul mijlocaș, trecut o perioadă scurtă și pe la FC Porto, speră ca performanțele pe care le va obține la Petrolul în Liga 1 să îi aducă, în viitor, șansa de a antrena în primul eșalon din țara sa.

Într-un interviu acordat publicației Maisfutebol, în februarie, tehnicianul portughez a fost întrebat care este marele său vis ca antrenor.

„Să ajung în prima ligă portugheză. Muncesc și lupt în fiecare zi pentru a ajunge la acel nivel și a demonstra că acela este locul meu”, mărturisea Sousa.

Petrolul îi oferă acum oportunitatea de a-și relansa cariera după câteva luni de pauză. În februarie, tehnicianul recunoștea că îi este greu să stea departe de fotbal.

„Îmi este greu să stau fără fotbal, pentru că îmi place să fiu în competiție. Aștept o oportunitate, fie în Portugalia, fie în străinătate. Tânjesc după o ofertă care să-mi placă”, declara atunci antrenorul.

Ricardo Sousa a mărturisit că există trei echipe pe care și-ar dori să le pregătească într-o zi: Beira-Mar, clubul pentru care a jucat și de care se simte profund legat, FC Porto, echipa alături de care a crescut și pe care o susține din copilărie, dar și Borussia Dortmund, formație pe care o admiră pentru cultura sa fotbalistică și pentru impresionanta bază de suporteri.

Un nume greu în fotbalul portughez

Ricardo Sousa provine dintr-o familie cunoscută în fotbalul portughez. Este fiul lui Antonio Sousa (69 de ani), unul dintre jucătorii emblematici ai generației de aur a lui FC Porto.

Fostul mijlocaș a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei în 1987 alături de Porto și a fost internațional portughez.

La EURO 1984, unde a ajuns în semifinale, Antonio Sousa a evoluat inclusiv împotriva României, într-un meci câștigat de Portugalia cu 1-0, prin golul lui Nene.

Familia continuă tradiția fotbalistică. Afonso Sousa, fiul lui Ricardo Sousa, evoluează în prezent în Turcia, la Samsunspor. Tehnicianul mai are două fete care joacă baschet la Beira-Mar.

Tatăl meu nu m-a îndrumat niciodată spre fotbal, nu m-a dus niciodată la antrenamente, nu a încercat niciodată să mă încurajeze. Microbul a crescut în mine din cauza a ceea ce vedeam. Dorința mea vine de la o vârstă foarte fragedă, de la primele mele prostioare Ricardo Sousa, antrenor Petrolul (Tribuna Expresso, 2018)

Lecția moștenită de la tatăl său: „A știut să aibă grupul sub control. Și eu mă simt capabil să fac asta”

Ricardo Sousa a fost antrenat de tatăl său, Antonio Sousa, la Beira-Mar, unde cei doi au cucerit împreună Cupa Portugaliei în 1999.

Întrebat ce a învățat de la tatăl său ca antrenor, noul antrenor al Petrolului a răspuns:

„Felul în care primea și unea grupurile. Jucătorii erau mereu alături de el, chiar dacă nu jucau.

Tatăl meu a fost mereu sincer și serios. E complicat să gestionezi grupuri mari, fie din cauza personalităților, fie din dorința de a juca mai mult.

Tatăl meu a știut mereu să dea o mână de ajutor și, prin urmare, să aibă grupul sub control. Și eu mă simt capabil să fac asta”, a explicat noul antrenor al Petrolului.

Un antrenor este liber să facă orice alegeri dorește, dar când spune una azi și alta mâine, pierde controlul asupra echipei Ricardo Sousa, antrenor Petrolul (Tribuna Expresso, 2018)

De la ligile inferioare la Superliga României

Ricardo Sousa și-a început cariera de antrenor principal în 2015, la Sanjoanense. Au urmat experiențe la Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras și Beira-Mar, unde și-a construit reputația de tehnician atent la dezvoltarea jucătorilor și la organizarea echipei.

Ulterior a făcut pasul în Liga 2 din Portugalia, unde a acumulat aproape 100 de meciuri pe băncile formațiilor Mafra, Feirense și Vizela.

Ultima experiență a portughezului a fost la Vizela. A preluat echipa la începutul sezonului 2025/2026, cu obiectivul promovării, însă a fost demis în decembrie, după eșecul cu Farense (0-2).

În cele 14 etape petrecute pe bancă, a înregistrat cinci victorii, cinci egaluri și patru înfrângeri.

„Am acceptat un proiect dificil. Vizela este un club mare și bine organizat, cu o bază de fani puternică și exigentă, dar opt jucători cheie au plecat față de sezonul trecut.

Datorită cerințelor conducerii, mi-am asumat obiectivul promovării în prima ligă. Acest lucru a îngreunat proiectul.

Dar adevărul este că am fost una dintre cele mai bune echipe în etapa a 13-a, la două puncte în spatele locului trei. Plecarea mea a fost o surpriză. Decizia a venit de la club”.

Trei antrenori îmi plac foarte mult. Mourinho, tactic unul dintre cei mai buni din lume, Diego Simeone și Guardiola, pentru că în ceea ce privește fotbalul ofensiv cu greu va mai exista un alt antrenor ca el. Prefer fotbalul ofensiv. Prefer să câștig cu 5-4 decât cu 1-0. Fotbalul trebuie să fie un spectacol Ricardo Sousa, antrenor Petrolul (Tribuna Expresso, 2018)

Povestea care îl definește pe Ricardo Sousa: a plecat de la echipă după un conflict cu conducerea

Încă de la debutul în antrenorat, Ricardo Sousa și-a construit reputația unui tehnician care își apără principiile.

În 2015, a părăsit-o pe Sanjoanense, deși echipa era pe locul doi, după ce a refuzat să folosească jucători impuși de conducere.

„Mergea bine. Am stat jumătate de an la Sanjoanense, am construit cea mai tânără echipă din campionat, eram pe locul al doilea, la două puncte de primul loc, dar am ajuns să plec din cauza a ceea ce spuneam mai devreme, pentru că am principii.

La acea vreme, Sanjoanense încerca să gestioneze clubul din exterior spre interior, prin intermediul unor investitori care finanțau clubul și aveau câțiva tineri brazilieni în echipă.

La un moment dat, un director mi-a cerut și mi-a spus să-i introduc în joc pe A, B sau C.

I-am spus să preia el funcția de antrenor și i-am spus: «Dacă vrei să fii antrenor, atunci fii tu, pentru că dacă eu rămân, voi lua propriile mele decizii, iar jucătorii despre care vorbești nu vor juca niciodată sub comanda mea». Și, în cele din urmă, am plecat”.

Ricardo Sousa este al treilea antrenor portughez în Liga 1

Ricardo Sousa a fost numit antrenor la Petrolul, după ce gruparea prahoveană s-a despărțit, sâmbătă, de Mehmet Topal. ”Lupii galbeni” s-au salvat cu emoții de la retrogradare.

Sousa este cel de-al treilea portughez care va antrena o echipă din Liga 1 în sezonul 2026/27. Nuno Campos a preluat banca tehnică a celor de la Dinamo, iar Filipe Coelho a reușit un sezon istoric la Universitatea Craiova, cucerind Cupa României și cu titlul de campioană după o pauză de 35 de ani.

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