Business Drops #77 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #77 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 10:17
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 77.
  • Astăzi, printre altele, despre top 3 cel mai bine plătiți jucători din NBA, Federația Română de Tenis are un nou sponsor și liga profesionistă feminină de fotbal din SUA a acceptat înscrierea unei noi francize.

1. LeBron James este cel mai bine plătit baschtbalist din NBA în sezonul 2025-2026, cu 132.600.000 de dolari încasați din salariu și din contracte comerciale.

Jucătorul lui Los Angeles Lakers e urmat în top de Stephen Curry (Golden State Warriors, 109.600.000 de dolari) și de Kevin Durant (Phoenix Suns, 103.300.000 de dolari).

2. Betano a fost partenerul principal al Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant, desfășurat la Sibiu între 7 și 9 noiembrie.

Proiectul face parte din strategia extinsă de responsabilitate socială a operatorului de betting, derulată prin platforma „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”

3. Kaufland România a semnat un parteneriat cu Federația Română de Tenis, sprijinind sportivele convocate să reprezinte țara noastră la Billie Jean King Cup (15-16 noiembrie, în Polonia).

Colaborarea marchează lansarea platformei „Servește Inspirație”, prin care Kaufland conectează lumea sportului cu cea a carierei.

4. Prem Rugby, prima ligă de rugby din Anglia, estimează venituri record de 200.000.000 de lire sterline în acest sezon. Salariul mediu al sportivilor a ajuns la 192.000 de lire sterline pe an, comparativ cu media de 177.000 de lire sterline dinaintea pandemiei începute în 2020.

5. Turneul Campionilor 2025 (care s-a desfășurat între 9 și 16 noiembrie) a avut un fond de premiere record, de 15.500.000 de dolari. Doar participarea în competiție le-a asigurat sportivilor câte 331.000 de dolari, câștigătorul fiind recompensat cu 5.071.000 de dolari.

6. Fondul de investiții Sapphire Sport a trecut printr-un proces de rebranding, iar acum se numește 359 Capital. Acesta are active în valoare totală de 300 milioane de dolari, deținute la peste 30 de companii din industria sportivă, printre care City Football Group, Adidas sau Madison Square Garden.

7. Snow League, competiția de sporturi de iarnă fondată în 2024 de snowboarder-ul american Shaun White, a adunat 15 milioane de dolari în urma unei strângeri de fonduri. Primul sezon a avut un fond de premiere de 2.200.000 de dolari, toți participanții fiind recompesați.

8. Compania de tehnologie Fastbreak AI a alocat 40.000.000 de dolari pentru perfecționarea algoritmului unui soft dedicat organizării inteligente a programului echipelor sportive, care este folosit deja de organizații din 55 de ligi la nivel global.

9. The National Women’s Soccer League, liga profesionistă feminină de fotbal din SUA, a acceptat înscrierea unei noi francize, care va proveni din Atlanta și va plăti o taxă de participare record, de 165.000.000 de dolari. Tot în acest an, a fost acceptată o franciză din Denver, care a achitat o taxă de 110.000.000 de dolari.

10. Congo a semnat un parteneriat pe patru ani cu Lyon. Echipa din Ligue 1 va promova turismul în țara africană având pe spatele tricoului logo-ul „Congo, Brazzaville” și va deschide o academie de fotbal pentru băieți și fete în orașul Kintele.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

