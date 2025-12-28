 Momente șocante la Cupa Africii VIDEO. Portarul Sudanului s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială. Și-a revenit și a continuat să joace! +6 foto
Monged Abuzaid FOTO: IMAGO
Campionate

Momente șocante la Cupa Africii VIDEO. Portarul Sudanului s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială. Și-a revenit și a continuat să joace!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 22:25
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 22:56
  • Monged Elneel Abuzaid (29 de ani), portarul Sudanului, și-a pierdut cunoștința în meciul cu Guineea Ecuatorială, de la Cupa Africii, 1-0.

În minutul 30 al duelului, când jocul se desfășura la poarta Guineei Ecuatoriale, Monged Elneel Abuzaid s-a prăbușit la sol.

Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Citește și
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României
Citește mai mult
Cine din fotbal face audiență TV Din cele mai vizionate 20 de meciuri în 2025, doar într-unul nu au jucat nici FCSB și nici naționala României

Portarul Sudanului s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială, 1-0

Starea portarului a stârnit îngrijorare, iar după ce jocul a fost oprit, echipa medicală a intrat pe teren pentru a-i acorda primul ajutor.

Monged Elneel Abuzaid și-a recăpătat cunoștința și s-a ridicat, iar echipa medicală a efectuat rapid niște teste, printre care nivelul glicemiei, conform besoccer.com.

Portarul Sudanului, Monged Elneel Abuzaid, s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială
Portarul Sudanului, Monged Elneel Abuzaid, s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială

Galerie foto (6 imagini)

Portarul Sudanului, Monged Elneel Abuzaid, s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială Portarul Sudanului, Monged Elneel Abuzaid, s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială Portarul Sudanului, Monged Elneel Abuzaid, s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială Portarul Sudanului, Monged Elneel Abuzaid, s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială Portarul Sudanului, Monged Elneel Abuzaid, s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială
+6 Foto
labels.photo-gallery

Selecționerul Sudanului, James Kwesi Appiah, nu a stat pe gânduri și l-a trimis la încălzire pe goalkeeperul de rezervă, Mohammed Abooja.

Totuși, Monged Elneel Abuzaid a trecut testele medicale și a primit acceptul de a rămâne între buturi.

Motivul prăbușirii portarului ar putea fi scăderea temporară a tensiunii arteriale sau a glicemiei, conform sursei citate.

Sudan păstrează șanse pentru calificarea în optimile CAF

Sudan a deschis scorul în minutul 74, grație autogolului lui Saul Coco, și a obținut prima victorie din faza grupelor Cupei Africii.

Sudan se află pe locul 3 în grupă, la egalitate de puncte cu ocupanta poziției secunde, Burkina Faso.

Calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Africii se va decide printr-un meci direct, pe 31 decembrie, de la ora 18:00.

Clasamentul Grupei E

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Algeria2 (4-0)6
2. Burkina Faso2 (2-2)3
3. Sudan2 (1-3)3
4. Guineea Ecuatorială2 (1-30
*Primele 2 clasate se califică în optimile de finală ale Cupei Africii

Citește și

Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Superliga
19:40
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Citește mai mult
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Kyrgios a câștigat „Bătălia Sexelor” Fostul finalist de Grand Slam s-a impus în minimum de seturi în duelul cu Aryna Sabalenka
Tenis
19:40
Kyrgios a câștigat „Bătălia Sexelor” Fostul finalist de Grand Slam s-a impus în minimum de seturi în duelul cu Aryna Sabalenka
Citește mai mult
Kyrgios a câștigat „Bătălia Sexelor” Fostul finalist de Grand Slam s-a impus în minimum de seturi în duelul cu Aryna Sabalenka

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
accidentare cupa africii pe natiuni Guineea Ecuatoriala sudan Monged Elneel Abuzaid
Știrile zilei din sport
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Campionate
10:37
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Citește mai mult
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Superliga
10:27
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Citește mai mult
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share