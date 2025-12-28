Monged Elneel Abuzaid (29 de ani), portarul Sudanului, și-a pierdut cunoștința în meciul cu Guineea Ecuatorială, de la Cupa Africii, 1-0.

În minutul 30 al duelului, când jocul se desfășura la poarta Guineei Ecuatoriale, Monged Elneel Abuzaid s-a prăbușit la sol.

Portarul Sudanului s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială, 1-0

Starea portarului a stârnit îngrijorare, iar după ce jocul a fost oprit, echipa medicală a intrat pe teren pentru a-i acorda primul ajutor.

Monged Elneel Abuzaid și-a recăpătat cunoștința și s-a ridicat, iar echipa medicală a efectuat rapid niște teste, printre care nivelul glicemiei, conform besoccer.com.

Selecționerul Sudanului, James Kwesi Appiah, nu a stat pe gânduri și l-a trimis la încălzire pe goalkeeperul de rezervă, Mohammed Abooja.

Totuși, Monged Elneel Abuzaid a trecut testele medicale și a primit acceptul de a rămâne între buturi.

Motivul prăbușirii portarului ar putea fi scăderea temporară a tensiunii arteriale sau a glicemiei , conform sursei citate.

Sudan păstrează șanse pentru calificarea în optimile CAF

Sudan a deschis scorul în minutul 74, grație autogolului lui Saul Coco, și a obținut prima victorie din faza grupelor Cupei Africii.

Sudan se află pe locul 3 în grupă, la egalitate de puncte cu ocupanta poziției secunde, Burkina Faso.

Calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Africii se va decide printr-un meci direct, pe 31 decembrie, de la ora 18:00.

Clasamentul Grupei E

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Algeria 2 (4-0) 6 2. Burkina Faso 2 (2-2) 3 3. Sudan 2 (1-3) 3 4. Guineea Ecuatorială 2 (1-3 0 *Primele 2 clasate se califică în optimile de finală ale Cupei Africii *Primele 2 clasate se califică în optimile de finală ale Cupei Africii

