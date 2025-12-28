- Monged Elneel Abuzaid (29 de ani), portarul Sudanului, și-a pierdut cunoștința în meciul cu Guineea Ecuatorială, de la Cupa Africii, 1-0.
În minutul 30 al duelului, când jocul se desfășura la poarta Guineei Ecuatoriale, Monged Elneel Abuzaid s-a prăbușit la sol.
Portarul Sudanului s-a prăbușit pe teren în meciul cu Guineea Ecuatorială, 1-0
Starea portarului a stârnit îngrijorare, iar după ce jocul a fost oprit, echipa medicală a intrat pe teren pentru a-i acorda primul ajutor.
Monged Elneel Abuzaid și-a recăpătat cunoștința și s-a ridicat, iar echipa medicală a efectuat rapid niște teste, printre care nivelul glicemiei, conform besoccer.com.
Selecționerul Sudanului, James Kwesi Appiah, nu a stat pe gânduri și l-a trimis la încălzire pe goalkeeperul de rezervă, Mohammed Abooja.
Totuși, Monged Elneel Abuzaid a trecut testele medicale și a primit acceptul de a rămâne între buturi.
Motivul prăbușirii portarului ar putea fi scăderea temporară a tensiunii arteriale sau a glicemiei, conform sursei citate.
Sudan păstrează șanse pentru calificarea în optimile CAF
Sudan a deschis scorul în minutul 74, grație autogolului lui Saul Coco, și a obținut prima victorie din faza grupelor Cupei Africii.
Sudan se află pe locul 3 în grupă, la egalitate de puncte cu ocupanta poziției secunde, Burkina Faso.
Calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Africii se va decide printr-un meci direct, pe 31 decembrie, de la ora 18:00.
Clasamentul Grupei E
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Algeria
|2 (4-0)
|6
|2. Burkina Faso
|2 (2-2)
|3
|3. Sudan
|2 (1-3)
|3
|4. Guineea Ecuatorială
|2 (1-3
|0