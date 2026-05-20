Business Drops #102 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 102.

Astăzi, printre altele, despre noul parteneriat bifat de Arsenal, ce meciuri va transmite Netflix și bugetul uriaș de salarii de la Inter Miami.

1. OnlyFans, platforma cunoscută mai ales pentru conținutul destinat adulților, a devenit una dintre cele mai importante surse de finanțare pentru sportivii profesioniști.

Nick Kyrgios (tenis), Liz Cambage (baschet) sau Douglas Costa (fotbal) postează pe această platformă conținut video din antrenamente, competiții sau ședințe foto.

2. Arsenal Londra, finalista Champions League, a încheiat un parteneriat cu firma de software Deel.

Logo-ul acestui brand va apărea pe mâneca tricoului în locul înscrisului „Visit Rwanda”, care aducea „tunarilor” 10.000.000 de lire sterline pe an.

3. Timisoreana a implinit de 20 de ani de sustinere a Cupei Romaniei, cel mai lung parteneriat comercial din istoria fotbalului romanesc.

4. Biletele puse în vânzare de Universitatea Craiova pentru meciul cu „U” Cluj, din etapa a 9-a a play-off-ului Superligii, s-au epuizat în câteva ore.

Clubul craiovean a câștigat aproximativ 300.000 de euro numai din această sursă. „Alb-albaștrii” au și 5.000 de abonați.

5. Miliardarul Aditya Mittal, CEO al ArcelorMittal, și Wyc Grousbeck, fostul proprietar al lui Boston Celtics, vor să preia Seattle Seahawks.

Franciza din NFL este cotată la 6,59 miliarde de dolari, astfel că este posibil să se doboare recordul de 6,05 miliarde de dolari plătite pentru un club din fotbalul american, în speță Washington Commanders.

6. Netflix va transmite mai multe meciuri din NFL până la finalul sezonului 2029-2030.

Potrivit reprezentanților ligii de fotbal american, platformele de streaming beneficiază de o acoperire mai bună decât rețeaua tradițională de televiziune ESPN, care are o bază de aproximativ 50 de milioane de abonați casnici.

7. Universitatea Craiova va fi recompensată cu 240.000 de euro pentru succesul din finala Cupei României, 5-4 după loviturile de departajare contra Universității Cluj.

Premiile totale primite de clubul din Bănie de la FRF în urma participării la această ediție a competiției se ridică la 314.000 de euro, ele fiind completate de încasările din vânzarea biletelor pentru meciurile cu FCSB (faza grupelor) și CFR Cluj (sferturi de finală).

8. Inter Miami cheltuiește 54.600.000 de dolari cu salariile fotbaliștilor, cel mai mult din Major League Soccer.

Starul Lionel Messi este remunerat cu 28.300.000 de dolari pe an, sumă mai mare decât bugetele de salarii ale celorlalte francize, cu excepția lui Los Angeles FC.

9. Fostul internațional spaniol Sergio Ramos negociază achiziționarea clubului FC Sevilia, ca reprezentant al omului de afaceri Martin Ink, CEO al grupului de investiții Five Eleven Capital.

Tranzacția se poate realiza pentru suma de peste 400.000.000 de euro.

10. Fondul de investiții Bruin Capital a achiziționat 15% din acțiunile Matchroom, companie britanică de promovare sportivă și producție media care organizează competiții precum gale de box, turnee de darts sau World Snooker.

Potrivit Financial Times, în urma tranzacției, Matchroom a ajuns să valoreze peste un miliard de lire sterline.

11. Grupul de investiții V Sports, care o deține pe Aston Villa (Anglia, Premier League), finalista Europa League, intenționează să achiziționeze clubul FC Annecy (Franța, Ligue 2).

Gruparea din Hexagon va beneficia de mărirea capacității stadionului (în prezent de 15.000 de locuri) și își va consolida lotul cu tineri fotbaliști veniți sub formă de împrumut de la Aston Villa.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

