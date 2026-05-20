„Nu joacă un rol, crede în aceste valori" Comunicarea lui Chivu la Inter, analizată de un specialist. Comparat cu un mare filosof
Chivu se pregătește să semneze un nou contract cu Inter Milano. Actualul acord expiră în 2027.
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 13:49
  • Cristi Chivu, campion în Serie A și câștigător al Cupei Italiei cu Inter Milano, apreciat de Laura Suardi, profesoară și specialistă în retorică la Milano. 
  • Antrenorul are un stil de comunicare apropiat de cel mai mare gânditor al Antichității, este concluzia lui Suardi, care spune: „Chivu nu e doar un antrenor. E educator”.

Cristi Chivu, 45 de ani, este acum definitiv parte din istoria lui Inter Milano.

A realizat „tripla” Serie A - Cupa Italiei - Liga Campionilor, ca jucător, în 2010.

Are „dubla” titlu - Cupă în 2026, la primul sezon complet ca antrenor în fotbalul profesionist.

Nu doar deciziile sale tactice au impresionat. Comunicarea lui față de jucători, față de mass-media a atras atenția.

„Chivu are caracteristici pe care Aristotel le considera indispensabile pentru a convinge”

Sky Sport Italia a apelat la o profesoară de retorică din Milano, Laura Suardi, pentru a analiza modul de a vorbi al tehnicianului.

Iar Laura Suardi a comparat discursul lui cu cel al filosofului grec Aristotel, marele gânditor al Antichității, cel care a pus bazele logicii, eticii și esteticii.

„Chivu are unele caracteristici prețioase, pe care Aristotel le-ar fi apreciat, pentru că le considera indispensabile pentru a convinge.

Trei lucruri fundamentale pentru persuasiune:

  • Etos: cum vorbește și cum se prezintă prin intermediul cuvintelor.
  • Patos: emoțiile pe care le transmite.
  • Logos: cum comunică informațiile”. 
Mi se pare că aspectul cel mai reușit la Chivu este naturalețea. Nu e un rol jucat, un personaj, sunt valori în care crede în mod autentic. Există o legătură de adevărată dragoste față de Inter, nu e un mesaj construit Laura Suardi, specialist în retorică, pentru Sky Sport

„Chivu reușește prin cuvinte simple să definească o autoritate sobră. E foarte credibil”

Profesoara continuă analiza lui Chivu: „Face niște alegeri foarte clare în comunicare, pronumele preferat nu este «eu», ci «noi», e meritul echipei.

După meciuri, cuvântul cel mai folosit de Chivu a fost «grupul», un cuvânt important.

Reușește prin cuvinte simple să definească o autoritate foarte sobră. E foarte credibil, de încredere.

Transmite mereu mesaje de încurajare, de întărire, după momente dificile, care divizează lumea, cum a fost cel cu Bastoni”.

Se referă la meciul Inter - Juventus 3-2, când stoperul nerazzurro a forțat al doilea „galben” și eliminarea lui Kalulu, fiind criticat vehement după acel gest.

Chiar și când nu este mulțumit de joc sau de propriile alegeri - autocritica apare deseori la el în fața presei - Chivu comunică într-un mod constructiv. De exemplu, «rămân cu victoria» Laura Suardi, profesor de retorică

„Chivu nu este doar un antrenor, e un educator”

Suardi delimitează limpede: „Este Chivu un personaj construit? Nu. Este o comunicare controlată? Da și e normal. Un semn de seriozitate, de responsabilitate”.

A amintit ce a punctat antrenorul: „El a declarat că accidentul care l-a adus între viață și moarte l-a făcut să-și piardă ego-ul”.

Din punctul meu de vedere, i-a dăruit însă mai mult. I-a oferit capacitatea de a asculta, de a accepta, de a redimensiona lucrurile, ceea ce e foarte important. L-a făcut să pună totul în perspectivă Laura Suardi, profesor de retorică

Concluzia sa: „Chivu nu este doar un antrenor, e un educator. Nu pregătește numai mușchii, are calitatea de a vedea și altceva. Este o persoană care vede și altceva”.

„Datorită «umanității» sale, primul Chivu părea aproape un extraterestru”

Sky Sport Italia consideră, într-o analiză, că „există doi Cristian Chivu în același sezon”.

Primul reprezintă partea luminoasă a antrenorului, a omului Chivu.

„Datorită «umanității» sale, primul Chivu părea aproape un extraterestru (chiar puțin naiv) care a aterizat în lumea cinică a antrenorilor ce răspund cu clișee menite să impresioneze fanii Sky Sport Italia

Cum mai era văzut „primul”? „Este Chivu care vorbește despre demnitate și nu vorbește despre arbitri, Chivu care deturnează controversele și nu răspunde provocărilor colegilor săi, Chivu care are «o abordare diferită» și nu este interesat «să arăt cât de bun sunt»”.

„Chivu devine mai «agresiv», mai apropiat de Mourinho”

Al doilea Chivu, după descoperirea lumii dure a fotbalului hiperprofesionist, s-a apropiat de stilul Jose Mourinho.

„După confruntarea cu realitatea fotbalului, Chivu a trebuit să se adapteze puțin, să se remodeleze. Chiar și în autoapărare.

Astfel, Chivu devine mai «agresiv» (întotdeauna în cuvinte și cât de agresiv poate fi Chivu), mai apropiat de Mourinho, dând câteva replici ca să vadă ce efect au”.

