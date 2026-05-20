„Cred că Pancu va pleca” Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”

Ioan Varga (55 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, crede că Daniel Pancu (48 de ani) va pleca din Gruia.

Pancu a preluat-o pe CFR Cluj când clubul ardelean trecea printr-o perioadă dificilă în campionat. A revitalizat echipa și și-a asigurat locul 3 în Liga 1 și prezența în preliminariile Conference League.

Ioan Varga: „Cred că Daniel Pancu va pleca”

Cu toate că a declarat că își dorește ca Daniel Pancu să rămână la CFR, Ioan Varga este tot mai pesimist cu privire la viitorul antrenorului pe banca echipei.

„Eu am făcut ce a depins de mine. I-am dat acel mesaj în care i-am spus clar că îmi doresc să continue la CFR Cluj și să rămână, dar din ce simt eu, cred că Daniel Pancu va pleca.

Dacă va pleca, o să găsim o altă soluție de antrenor. Eu aș vrea să rămână, dar decizia este la el”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Daniel Pancu a adunat 27 de meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, perioadă în care a înregistrat 17 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri.

Prin aceste rezultate, tehnicianul a reușit să ridice echipa de pe ultimele poziții până în play-off. Și să asigure prezența în preliminariile Conference League.

În ultima etapă din acest sezon, CFR Cluj va juca cu FC Argeș, vineri, 22 mai, de la ora 20:30.

Ioan Varga: „Îmi doresc mult să continue și are parte de toată susținerea mea”

Cu toate că prezența în cupele europene a dus la prelungirea automată a contractului lui Daniel Pancu cu CFR, viitorul tehnicianului rămâne incert.

Ioan Varga finanțatorul clubului, a precizat că își dorește ca Pancu să rămână la echipă.

„Îmi doresc mult să continue și are parte de toată susținerea mea. Vreau să facem performanță împreună, să ducem clubul acolo unde îi e locul.

Dacă are probleme, vorbim în privat. Nu vreau să mai facem scandal în public. Nu îmi place. Să facă o listă cu tot ce îi trebuie și ce are nevoie, iar noi vom face tot posibilul să îl ajutăm. Cu siguranță vreau să întăresc echipa. Vreau să câștigăm iar trofee. Îl ajut cu tot ce pot.

A fost un an greu, dar ca în orice club, au fost momente bune și momente grele. Dar spun că le-am depășit. Am muncit din greu în străinătate ca să nu mai fie probleme financiare la club, iar din sezonul viitor să fim mult mai puternici și stabili. Și îmi doresc să mergem mai departe cu Daniel Pancu”, a declarat Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

Daniel Pancu explică ce condiții pune pentru a continua la CFR Cluj: „Cerințele mele sunt mari, mari de tot”

Antrenorul a explicat, după meciul cu Dinamo, că pretențiile sale sunt ridicate, dar consideră că ele sunt necesare pentru ca formația din Gruia să aibă din nou rezultate notabile.

„Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple este să nu plece jucători. Al doilea, să nu fie întârzieri salariale, de care am înțeles că au fost tot timpul aici, dar nu-mi convine mie, pentru că în momentul în care sunt întârzieri salariale, cerințele mele, care sunt mari, mari de tot, nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.

Și dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi și cu bază de pregătire și care nu vând jucători, aș putea să o fac, că am acest drept, pentru că e viitorul meu în joc

Echipa trebuie păstrată și întărită. Obligatoriu, dacă vrem Europa, pentru că altfel, ferească Dumnezeu, ajungem iar la 7-2 și nu are niciun sens, atunci calificarea nu are niciun sens”, a mai spus Pancu.

E o săptămână decisivă. Nu ascund faptul că sunt echipe interesate de mine. Automat, în seara asta, s-a prelungit contractul meu cu încă doi ani. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

