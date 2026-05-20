Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Nicușor Bancu (centru) a intrat în folclorul farmaceutic al fotbalului românesc, alături de Thomas Neubert (stânga) și Marius Șumudică (dreapta) Fotomontaj: Golazo.ro
Viorel Tudorache
Publicat: 20.05.2026, ora 17:33
Actualizat: 20.05.2026, ora 20:44
  • Aspacardinul „prescris” de Nicușor Bancu moderatorilor TV de la Digi Sport, după titlul cucerit de Universitatea Craiova, a readus în prim-plan una dintre cele mai bizare și savuroase tradiții din fotbalul românesc.
  • În ultimul deceniu, Liga 1 și-a construit un adevărat folclor al vitaminelor, suplimentelor și „medicamentelor-minune”: de la Anticârcelul și Cardiozenul lui Șumudică până la misterioasele punguțe galbene din era Reghecampf - Neubert, la FCSB.

La 35 de ani de la ultimul event, Universitatea Craiova a cucerit din nou campionatul și Cupa României, iar sărbătoarea oltenilor a produs instant una dintre declarațiile anului.

Nicușor Bancu a introdus Aspacardinul în „Farmacia Ligii 1”

Nicușor Bancu, căpitanul echipei din Bănie, a lansat o săgeată către moderatorii de la Digi Sport TV, Radu Naum și Vali Moraru:

„În ciuda tuturor a ceea ce s-a întâmplat, cu toții care ne puneau bețe în roate… Să le luăm un Aspacardin celor de la Digi, domnului Radu și domnului Moraru. Sunt foarte fericit că am câștigat și le-am făcut în ciudă. Și așa nu mă suportau ei pe mine. Acum n-o să mă mai placă niciodată”.

Replica lui Bancu a devenit virală și a reactivat un întreg capitol din cultura fotbalului românesc: medicamentele, suplimentele și „farmacia” din discursul public al fotbalului autohton.

Marius Șumudică, după titlul câștigat cu Astra: „Anticârcel este medicamentul campionilor”

Mult înainte ca Bancu să prescrie Aspacardin pentru emoțiile din studiouri, Marius Șumudică transformase deja „Anticârcelul” într-un simbol al Ligii 1.

În perioada 2016, când câștiga campionatul cu Astra Giurgiu în dauna FCSB, Șumudică ironiza constant metodele de pregătire fizică ale staff-ului lui Reghecampf și Neubert: „Nu uitați, Anticârcel este medicamentul campionilor. Suntem și o echipă care a stat foarte bine fizic, datorită acestui medicament anticârcel”.

Șumudică a construit ani întregi un univers comic bazat pe anumite produse farmaceutice, toate folosite ca ironii la adresa adversarilor și a teoriilor despre metode secrete de pregătire.

Poate cea mai celebră replică a lui rămâne: „I-am dat și mamei Anticârcel, a terminat grădina în două zile”.

„Punguțele” lui Thomas Neubert au intrat în legenda Ligii 1

Dar adevăratul moment fondator al „farmaciei” din fotbalul românesc rămâne episodul „punguțelor galbene” de la FCSB.

În perioada tandemului Laurențiu Reghecampf - Thomas Neubert, jucătorii de la FCSB apăreau constant la marginea terenului consumând un lichid galben din pungi transparente. Imaginile au alimentat imediat teorii, glume și suspiciuni.

Șumudică a intrat atunci imediat în joc: „Eu nu sunt ca FCSB să stau să le dau punguțe non-stop jucătorilor. Noi le dăm să mănânce murături, gogonele, gogoșari, că acolo sunt vitaminele”.

În realitate, așa-zisa „poțiune magică” bănuită ca fiind produsă într-un laborator clandestin era, de fapt, un shake făcut din apă, vitamine, electroliți și suplimente pentru refacere.

La Rapid, Șumudică a venit cu „Cardiozen” la conferință

Folclorul farmaceutic al lui Marius Șumudică n-a dispărut nici la Rapid. În septembrie 2024, tehnicianul a venit la conferința de presă cu o cutie de „Cardiozen”, spunând că stresul din Giulești l-a făcut să apeleze la suplimentul alimentar dedicat inimii.

„Trebuie să vă arăt ce m-a ajutat în această perioadă foarte stresantă (n.r. - pune pe masă Cardiozen). Am trecut de la Anticârcel la Cardiozen. Îmi echilibrează ritmul cardiac. M-a ajutat enorm produsul ăsta”, a povestit amuzat Șumudică.

