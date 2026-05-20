Condamnat la închisoare  Sentința primită de un suporter al lui U Cluj, după ce a rănit un fan al lui CFR » Victima a trecut prin 4 operații

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 09:52
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 09:52
  • Un suporter al echipei U Cluj a fost condamnat, luna aceasta, la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare, după ce a lovit violent un fan al lui CFR Cluj, la finalul unui meci direct din sezonul trecut.
  • Victima a suferit leziuni grave la nivelul feței și a fost operată de patru ori la ochiul stâng.

Incidentul s-a petrecut pe 31 martie 2025, după meciul dintre U Cluj și CFR, scor 1-0, din etapa a doua a play-off-ului din Liga 1.

Un suporter al lui U Cluj, condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare

Pe 15 mai 2026, Judecătoria Cluj-Napoca a condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare un bărbat de 37 de ani, suporter al lui U Cluj, după ce a lovit un fan al echipei CFR cu o sticlă de bere în față, anunță stiridecluj.ro.

La finalul partidei de pe Cluj Arena, victima și prietenii săi se deplasau pe strada Splaiul Independenței, atunci când au fost abordați, inițial, de niște suporteri adverși. Aceștia au agresat fizic un bărbat, lovindu-l cu piciorul.

Ulterior, fanii lui CFR au fost lăsați în pace și și-au continuat drumul spre casă. Din Parcul Central din Cluj-Napoca au ieșit alți fani ai lui U Cluj, care i-au insultat și i-au amenințat cu moartea.

Aceștia au fugit de teamă să nu fie agresați, dar victima s-a oprit la un moment dat pentru a vedea dacă mai este urmărită. În acel moment, o sticlă de bere aruncată de la distanță l-a lovit în față de fanul lui CFR.

Agresorul, de profesie bucătar, a aruncat acea sticlă de la aproximativ 10-15 metri distanță. În urma impactului, sticla s-a spart de fața victimei, provocându-i tăieturi și fracturi.

Inculpatul și-a recunoscut fapta și a precizat că a aruncat sticla „fără absolut niciun fel de motivație sau provocare”.

Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă și de camera unui autobuz care trecea prin zonă. Imaginile vor fi folosite ca probe la dosar.

Victima a suferit patru operații la ochi

Primul certificat medico-legal stabilea 17-18 zile de îngrijiri medicale. Totuși, în urma investigațiilor, s-au descoperit probleme mult mai grave:

  • fractură cominutivă a piramidei nazale cu deplasare
  • multiple plăgi faciale deschise
  • hematom periorbitar și deviație de sept

În iulie 2025, victima a efectuat și un consult oftalmologic, acolo unde s-a depistat o dezlipire de retină posttraumatică cu ruptură și subluxație de cristalin la ochiul stâng.

A urmat o perioadă dificilă pentru fanul lui CFR, care suferit patru intervenții chirurgicale la ochiul stâng. Ultima dintre ele a fost efectuată la o clinică din străinătate.

95-100 de zile
de îngrijiri medicale a primit, în total, victima

Victima este un student la o facultate de sport, dar și fotbalist activ. Un coleg de echipă a declarat că acesta „nu mai era așa bucuros ca înainte, uneori refuzând să socializeze”.

Agresorul nu va merge, totuși, la închisoare

Deși a fost condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare pentru faptele sale, agresorul nu-și va ispăși pedeapsa în spatele gratiilor.

Executarea a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani. În favoarea acestei decizii au contat:

  • inculpatul a recunoscut faptele de la primul termen de judecată
  • nu are antecedente penale
  • este angajat stabil și are un copil minor în întreținere

Instanța a apreciat că „privarea de libertate ar constitui o măsură disproporționată" în raport cu circumstanțele personale ale inculpatului și că riscul de a mai săvârși astfel de fapte este redus.

Pe parcursul celor 3 ani de supraveghere, inculpatul va munci 90 de zile în folosul comunității, fără a fi plătit, va urma un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune și va respecta o serie de obligații, precum:

  • să se prezinte periodic la serviciul de probațiune
  • să nu-și schimbe locuința fără notificare prealabilă
  • să comunice orice schimbare a locului de muncă

Totuși, la momentul incidentului, agresorul avea deja o interdicție de a asista la meciurile lui U Cluj.

Peste 30.000 de euro despăgubiri

Inițial, victima solicitase 100.000 de euro daune morale, dar Instanța a acordat doar 30.000 de euro, precizând că întrega sumă nu este proporțională cu prejudiciul.

În ceea ce privește daunele materiale, agresorul este obligat să plătească 19.086,29 lei și 3.392,96 de euro pentru operațiile suferite de victimă în țară și în străinătate, dar și deplasările efectuate pentru recuperare.

Bărbatul de 37 de ani a mai fost obligat să plătească 1.000 de lei cheltuieli de judecată și 2.420 de lei reprezentând onorariul avocațial al victimei.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

