Încă o plecare de la Craiova Conducerea oltenilor a anunțat despărțirea de un fundaș experimentat » Se pregătesc noi transferuri

alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 11:10
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre campania de transferuri din vară și a anunțat că un jucător va părăsi noua campioană a României.
Universitatea Craiova a câștigat titlul după o așteptare de 35 de ani și va evolua în preliminariile Ligii Campionilor, acolo unde va fi cap de serie în primul tur.

Conducerea oltenilor se gândește deja la noile transferuri din vară pentru a putea creiona un lot valoros pentru cupele europene.

Sorin Cârțu: „Din apărare îţi pleacă Mogoş”

Sorin Cârțu a precizat că acționarii de la Craiova, printre care și Mihai Rotaru, vor să făcă investiţii importante la clubul oltean în perioada următoare și a mai precizat că Vasile Mogoș (33 de ani) va părăsi echipa, dar se vor efectua mai multe transferuri la finalul sezonului.

„Tot ce înseamnă grupul de investitori la Craiova gândesc investiţiile şi vor acţiona. Nu au venit doar să ia campionatul. Se va da un restart şi anul ăsta se va face altfel.

Am stat printre ei şi ştiu că sunt oameni potenţi. Vor da cât trebuie. Au 5%, domnul Rotaru are 51%, dar vor acţiona fără niciun fel de frică. Se încearcă să se acţioneze pozitiv.

Nu vreau să spun pe cine aş lua. Azi (n.r. marți) i-am spus domnului Rotaru că-mi place din România un stângaci care se mişcă foarte bine, dar nu vreau să se audă, ca după să se înceapă o licitaţie. Sunt jucători şi din România care ar face faţă. E de la o echipă care nu prea are nevoie de bani

Din apărare îţi pleacă Mogoş, a plecat Houri de la mijloc şi ne trebuie ceva pe specificul ăsta. Patru, cinci jucători nu e rău să aduci la echipă, pentru că e altfel te desfăşori în campionat.

Să nu umbli la lotul ăsta şi tot faci o figură frumoasă în campionat. Targetul acţionarilor este chestia asta internaţională, că tot ce s-a întâmplat anul trecut a fost ceva de nesperat”, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Îmi plac mulţi jucători. Uite că n-am avut niciun reper despre Coubiş. Ni s-a spus că nu e de noi, nu din club, ci din contactele de afară. Coubiş îmi place, iar U Cluj a făcut o alegere foarte bună, un fotbalist foarte bun. Îl văd şi de progres mare, dar noi avem fundaşi centrali. Vorbesc despre jucătorii care pot apărea. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova

Vasile Mogoș a fost transferat de Craiova în luna februarie a anului trecut de la CFR Cluj. În tot acest timp, fundașul a jucat 32 de meciuri în tricoul oltenilor, reușind să înscrie o singură dată.

În acest sezon, Mogoș a jucat în 21 de partide, dar în play-off a bifat doar 12 minute, în partida cu U Cluj, scor 5-0, victoria care a adus titlul în Bănie.

450.000 de euro
este cota de piață a lui Vasile Mogoș, conform Transfermarkt

În plus, la finalul sezonului ar putea pleca și Ștefan Baiaram, atacantul Craiovei. Acesta a precizat că vrea să își găsească o altă echipă, după cei 7 ani petrecuți în Bănie.

ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

