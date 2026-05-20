Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play" acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Edvinas Gertmonas (foto: Sport Pictures)
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play" acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat

alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 14:13
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 16:26
  • Radu Constantea, președintele Universității Cluj, susține că Gertmonas i-a confirmat că a fost ofertat de Craiova, înaintea celor două meciuri directe, pentru a semna cu oltenii.
  • Din sursele GOLAZO.ro, unul dintre acționarii de la U Craiova a fost cel care l-a abordat, printr-un intermediar, pe portarul Clujului.
  • Gertmonas a evoluat în finala Cupei, dar a fost ulterior trecut pe banca de rezerve la jocul de campionat.

Universitatea Cluj a aflat, după disputarea celor două meciuri cu U Craiova, finala Cupei și finala pentru titlu, că unul dintre fotbaliștii săi a fost abordat de cei din Bănie pentru a semna un contract și pentru a deveni, din sezonul următor jucătorul lor.

E vorba despre portarul Gertmonas. Informația a fost prezentată în premieră de primasport.ro.

Craiova acuzată de jocuri de culise!

Radu Constantea, contactat de GOLAZO.ro, a confirmat că lucrurile așa s-au întâmplat.

„L-am întrebat pe Gertmonas și mi-a spus că da, a fost ofertat de Craiova înaintea acestor meciuri. Eu am aflat după jocuri, dar nu am absolut nici un motiv să-l bănuiesc de ceva anume, e profesionist 110 la sută.

De ce nu ne-a informat? Acest lucru nu știu să vă spun, dar ce pot să spun e că Universitatea Craiova nu s-a comportat fair-play”, a spus șeful lui U Cluj, care a adăugat că decizia lui Bergodi de a-l scoate din primul 11 la meciul de duminică a fost determinată de abordarea diferită în privința fotbalistului care să respecte regula U21 față de finala Cupei. A fost preferat Lefter.

Cine de la Craiova l-ar fi contactat pe Gertmonas

Din informațiile GOLAZO.ro, unul dintre acționarii minoritari ai Universității Craiova ar fi fost cel care a inițiat abordarea lui Gertmonas, în prima săptămână din luna mai.

E vorba despre Cosmin Moldovan, care printr-un intermediar i-a făcut o propunere portarului pentru a semna cu Universitatea Craiova.

Gertmonas e în ultimele 6 luni încă din ianuarie, astfel un club nu încălca vreun regulament dacă negocia sau discuta cu acesta.

Mihai Rotaru, principalul acționar al Craiovei, n-a răspuns telefoanelor și mesajelor pentru a-și exprima un punct de vedere pe acest subiect.

Gertmonas, care va împlini 30 de ani pe 1 iunie, a primit o propunere de prelungire a contractului cu U Cluj, însă e puțin probabil să-i dea curs. Are pe masă două oferte, mult mai bune din punct de vedere financiar, din Turcia și Polonia.

Gertmonas a venit la U Cluj în martie 2024, de la Zalgiris.

Fix situația cu Bălgrădean din 2020, deturnat de CFR

Cazul Gertmonas seamănă izbitor cu cel petrecut acum 6 ani și în care a fost implicat Bălgrădean. Apăra poarta FCSB, echipă care era în luptă directă cu CFR.

Bălgrădean a fost contactat de CFR, a semnat cu clujenii, dar nu a anunțat pe nimeni de la FCSB. A apărat într-un meci cu Botoșani, în care a greșit, iar după acel joc, cei de la FCSB au aflat că Bălgrădean se înțelesese cu CFR.

Când l-au întrebat de ce nu i-a informat, fiindcă era deja în ultimele 6 luni, Bălgrădean a replicat că aceasta a fost cerința celor de la CFR Cluj.

Deși mai erau de jucat meciuri din acest sezon, Bălgrădean a fost scos din lotul roș-albaștrilor. Campioană a devenit atunci CFR.

