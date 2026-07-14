Business Drops #110 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
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Business Drops #110 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 11:20
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 11:20
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 110.
  • Astăzi, printre altele, despre noii sponsori principali ai echipelor din Liga 1, oferta istorică făcută de NBC pentru drepturile de televizare al CM 2030, dar și parteneriatul încheiat de Tottenham
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  1. Napoleon Games, brand aflat în portofoliul companiei de tehnologie și divertisment Super Technologies, a devenit partenerul principal al clubului Rapid București pentru sezonul 2026-2027 al SuperLigii României. Operatorul din industria jocurilor de cazino a luat locul pe tricourile „alb-vișiniilor” deținut de brandul Superbet timp de nouă sezoane consecutive.
  2. MrBit este noul sponsor principal al Universității Cluj, vicecampioana României la fotbal. Cu ocazia oficializării parteneriatului cu operatorul de betting, „U” și-a prezentat și cele trei echipamente oficiale pentru noua stagiune, realizate în colaborare cu Adidas și sponsorul tehnic UNISPORT.
  3. Tottenham Hotspur și Kaizen Gaming, deținătorul brandului premium de pariuri sportive și gaming online Betano, au încheiat un parteneriat strategic pe trei ani. Betano a devenit Partener Oficial pentru echipamentul de antrenament al clubului londonez în sezonul 2026-2027, iar apoi va fi și Partenerul Oficial de Pariuri pentru Europa și America Latină până în 2029.
  4. Wonga, brand european de creditare digitală prezent în România prin RoCapital IFN S.A., a anunțat încheierea unui parteneriat cu Dinamo 1948 București. Numele companiei va apărea pe echipamentul de joc începând cu sezonul 2026-2027.
  5. Piața globală de analiză de date în sport (sports analytics) este estimată să crească de la trei miliarde de dolari în 2025 la 9,6 miliarde de dolari până în 2030. Ascensiunea este susținută de dezvoltarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială și a senzorilor purtabili, care oferă antrenorilor și echipelor informații în timp real despre starea fizică a sportivilor.
  6. Superbet a încheiat un parteneriat cu echipa de baschet Olympiacos BC (Grecia), acordul fiind valabil până în 2032. Colaborarea marchează un pas important în strategia de extindere a brandului românesc de betting în această țară, piață pe care compania a intrat oficial în martie 2026.
  7. Bill Foley, proprietarul echipei de hochei Vegas Golden Knights, pregătește o ofertă pentru a aduce o franciză National Basketball Association (NBA) în Las Vegas. Foley reunește un grup de investitori care să acopere costurile pentru înființarea acestei francize, estimate la o sumă între 7 și 10 miliarde de dolari.
  8. Nike a lansat o nouă strategie de dezvoltare, denumită „Sport Offense”, după ce a raportat venituri anuale de 46,4 miliarde de dolari. Compania mizează și pe impactul Cupei Mondiale pentru a susține noua viziune. Acțiunea de marketing lansată în contextul turneului a generat deja 1,5 miliarde de vizualizări în mediul digital.
  9. NBC Universal intenționează să facă o ofertă de peste un miliard de dolari pentru a obține drepturile exclusive de difuzare în Statele Unite pentru Cupa Mondială din 2030. Compania urmărește să achiziționeze atât drepturile de transmisie în limba engleză, cât și pe cele în limba spaniolă, reunind pentru prima dată într-un singur pachet media toate meciurile turneului final.
  10. Departamentul sportiv al universității tehnice americane Georgia Institute of Technology a înregistrat venituri record de 175.000.000 de dolari, cu 12% mai mari față de anul precedentPrincipalul motor al acestei creșteri a fost sprijinul donatorilor, ale căror contribuții au atins un nivel istoric de 110.000.000 de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

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