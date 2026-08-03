Rapid, avertizată în privința lui Alex Dobre Sfatul lui Ilie Dumitrescu pentru conducerea din Giulești +55 foto
Alex Dobre. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Rapid, avertizată în privința lui Alex Dobre Sfatul lui Ilie Dumitrescu pentru conducerea din Giulești

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 15:20
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 15:20
  • Ilie Dumitrescu a analizat situația lui Alexandru Dobre (27 de ani), dorit de Rizespor, și le-a transmis conducătorilor Rapidului cum ar trebui să gestioneze cazul extremei.
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Dobre a marcat de două ori în victoria obținută de Rapid cu CFR Cluj, scor 3-1, în etapa #3 din Superliga.

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Sfatul lui Ilie Dumitrescu pentru conducerea din Giulești: „Rapid nu e în poziția să îl vândă pe Dobre”

Rizespor a făcut o ofertă pentru Dobre, iar cele două cluburi ar negocia transferul.

„Rapid nu e în poziția să mai vândă un jucător acum, mai ales unul zona asta din ultimii 30 de metri.

Chiar dacă e competiție, va aduce un progres evident în sânul echipei dacă ai două soluții pe același post.

Dobre este un jucător care, în campionatul regulat din sezonul trecut, a avut evoluții foarte bune”, a spus fostul fotbalist, conform digisport.ro.

FOTO. Rapid - CFR Cluj 3-1

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Pe postul de extremă dreaptă, Rapid îi mai are la dispoziție pe:

  • Olimpiu Moruțan
  • Rareș Pop
  • Omar El Sawy

La nevoie, în acea zonă mai pot evolua Claudiu Petrila, Mohammed Kamara sau Borisav Burmaz.

Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, a afirmat că extrema poate pleca dacă Rapid primește o ofertă bună.

3 milioane de euro
este cota de piață a atacantului, potrivit Transfermarkt

În sezonul 2025-2026, a înscris 17 goluri și a oferit o pasă decisivă în 42 de meciuri. Toate contribuțiile decisive au venit în sezonul regulat și în Cupa României, fără gol sau assist în play-off.

Dobre a ajuns la Rapid în octombrie 2024, liber de contract, după experiențe la Bournemouth, Bury, Rochdale, Yeovil Town, Wigan, Dijon și Famalicão.

El mai are contract cu giuleștenii până pe 30 iunie 2027, însă clubul are o opțiune de prelungire pe încă un an.

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