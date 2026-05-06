Business Drops #100 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 100.
- Astăzi, printre altele, despre încasările anuale ale UEFA din drepturile de televizare, bugetul record al clubului Gloria Bistrița și biletele vândute pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles.
SPECIAL: Cristi Chivu devine primul antrenor român care cucerește titlul in Seria A (Italia), dar si in primele 5 campionate din lume.
- Veniturile anuale ale UEFA din drepturile de televizare vor depăși 5,9 miliarde de dolari, după creșterea cu 40% a prețului pentru Champions League în 19 teritorii globale. Giganți din industria media, precum Walt Disney Co. și Netflix, au licitat și au ridicat ștacheta. Disney și-a asigurat pentru prima dată difuzarea în direct a meciurilor din competiția masculină.
- Apple TV, care a plătit 150.000.000 de dolari pe an pentru drepturile de difuzare a curselor de Formula 1 în Statele Unite, va lansa emisiunea „Circuits in Focus”. Aceasta a debutat înaintea Marelui Premiu de la Miami și a fost moderată de fostul campion mondial Nico Rosberg.
- Clubul Gloria Bistrița va avea cel mai mare buget din istorie, de 9.800.000 de euro, după ce Primăria locală și Consiliul Județean au alocat câte 4.170.000 de euro. Echipa feminină de handbal este pe primul loc în Liga Florilor, cu șanse mari de a deveni campioană.
- Cluburile din Premier League vor pierde sponsorizări în valoare totală de 107.900.000 de dolari după intrarea în vigoare a interdicției referitoare la parteneriate cu companii din industria jocurilor de noroc. Echipele încearcă să compenseze deficitele prin atragerea unor branduri din domeniile financiar, de tehnologie sau de îngrijire personală.
- Adidas a înregistrat un profit operațional de 825.000.000 de dolari în primul sfert al anului, și datorită apropierii Cupei Mondiale. Veniturile totale au fost de 7,7 miliarde de dolari, iar acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 9%.
- Los Angeles FC s-a arătat dispusă să vândă acțiunile deținute la Grasshoppers Zurich din cauza boicotului fanilor, care nu mai vin la stadion în semn de protest față de rezultatele slabe. Franciza din Major League Soccer a achiziționat 90% din clubul elvețian în 2024.
- FIFA va permite fiecărei ligi să organizeze un meci pe sezon în afara granițelor. Liga respectivă trebuie să obțină mai întâi aprobare de la federația de fotbal autohtonă, apoi de la federația țării în care dorește să organizeze jocul, urmând ca forul mondial să aibă ultimul cuvânt. O țară va putea găzdui maxim cinci partide din ligi străine.
- Prima rundă a draft-ului din National Football League a avut o audiență medie de 13.200.000 de telespectatori pe rețelele de televiziune clasică și pe platformele digitale. A fost a treia cea mai urmărită primă rundă din istorie.
- FIFA intenționează să mărească fondul de premiere de 727.000.000 de dolari pentru Cupa Mondială 2026, în contextul în care turneul final desfășurat în SUA, Maxic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie, ar urma să genereze venituri de peste 11 miliarde de dolari.
- Organizatorii Jocurilor Olimpice Los Angeles 2028 au anunțat că au fost cumpărate până acum 4.000.000 de bilete la nivel global. Au existat însă reacții negative din partea publicului, cauzate de prețurile ridicate. Se estimează că vor fi vândute în total 14.000.000 de tichete, următoarea etapă de achiziție urmând să se deschidă în luna august.