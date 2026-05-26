„N-am reușit să-l înțeleg” Mihai Stoica, verdict dur despre Pancu: „Știe fotbal, dar nu văd logică la el”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a oferit un verdict dur despre Daniel Pancu (48 de ani), cel care va deveni noul antrenor al Rapidului.

Costel Gâlcă s-a despărțit, marți, de Rapid, iar Daniel Pancu, actualul antrenor al celor de la CFR, va prelua banca tehnică a giuleștenilor, exact cum a transmis Victor Angelescu.

Mihai Stoica, despre Daniel Pancu: „La el nu văd logică. În schimb, fotbal știe”

Mihai Stoica spune că are o părere bună despre Daniel Pancu, însă a evidențiat și marele defect al antrenorului.

„Eu am o părere foarte bună despre antrenorul Pancu, chiar dacă nu a antrenat pe nimeni până acum. A fost selecționer puțin, a fost antrenor la Iași puțin, iar acum a fost câteva etape la CFR Cluj. Cred că are un real talent pentru meseria asta, dar nu am reușit niciodată să-i înțeleg discursul.

El s-a supărat foarte tare atunci că am comentat o chestie extrem de lipsită de noimă. «Dacă eram pe bancă la meciul U21 de la turneul final, nu luam gol». Păi golul ăla s-a luat pentru că Ianis Stoica a luftat, a dat pe lângă minge. Unu la mână, dai în propriul staff.

Deci ăia nu sunt în stare să facă nimic, iar tu erai în stare. Doi la mână, nu știu ce ai fi putut să faci, când era mingea în zbor strigai la Ianis Stoica: «Băi, Ianis, vezi să nu dai pe lângă ea»?

Eu tot timpul caut logică în discursul oamenilor, iar la el nu văd logică. În schimb, fotbal știe. Dacă e suficient să știi fotbal și să antrenezi bine, e ok, dar dacă trebuie să ai și un discurs logic și să-ți cenzurezi anumite reacții, cred că e mult mai bine.

Se apropie și el de 50 de ani și trebuie să fie puțin mai ponderat. Dacă foloseam eu «domnul rahat» și alte chestii de-astea, eram pus la zid din față și din profil”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica a făcut referire la deparajul lui Daniel Pancu, la conferința de presă de după meciul cu FC Argeș, scor 1-1.

Fostul atacant a fost acuzat de trădare de Iuliu Mureșan. A urmat replica tehnicianului care l-a numit pe președintele feroviarilor „domnul rahat”.

Daniel Pancu: „La CFR nu mă mai întorc”

„Să fie clar. Decizia de a pleca de la CFR e luată de o lună. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo, clubul. Dar cu anumiți oameni nu aveam cum să mă înțeleg. N-am găsit, nu știu. Chiar dacă trebuie să trăiești zi de zi cu niște oameni și să faci anumite sacrificii, pe termen lung nu se poate.

Vă spuneam și aseară că nu poți merge la serviciu nefericit. Pentru mine, cel puțin, asta nu există. Poate alții pot face lucrul ăsta, dar eu nu pot.

Așa că, chiar dacă nu voi semna cu nicio echipă, la CFR nu mă mai întorc. Am și portița aceasta a clauzei, pe care o pot compensa cu prima de calificare în cupele europene.

Este o decizie luată de mult timp, doar că trebuia făcută civilizat. Eu le-aș spune atât dacă tot aruncă cu rahat, că se pricep la lucrul ăsta: să mă sune când cineva va mai reuși 11–12 victorii consecutive sau când cineva va face peste 40 de puncte într-un tur ori retur de campionat.

Sunt niște recorduri. Sunt antrenorul cu cea mai bună medie de puncte de când sunt acolo. Sunt niște realizări clare. Suntem cea mai bună echipă din anul 2026. Totul este de campioană cu mine acolo. Eu am avut un parcurs de campion.

CFR este practic campioană de când sunt eu acolo, la Cluj. În plus, eu nu am deranjat pe nimeni. Am spus doar adevărul. Atât.

Dacă m-aș apuca să vorbesc acum, ferească Dumnezeu… Dar chiar nu pot să mă cobor la nivelul acela”, a declarat Daniel Pancu la emisiunea „Digi Sport Special”.

În momentul în care a fost întrebat dacă a primit telefoane să trimită anumiți jucători în teren, Pancu a avut un derapaj la adresa lui Iuliu Mureșan, președintele clubului.

„Au mai fost astfel de telefoane. Să vă spună cel care aruncă cu rahat. El m-a sunat! «Domnul Rahat» m-a sunat. Dacă arunci cu rahat în mine, ce să spun?

Nu mai contează. Era sărbătoarea lui Ciprian Deac, cum să umbresc eu retragerea unei legende? Mi-am ținut promisiunea față de jucători. Eu trăiesc cu jucătorii. Cea mai importantă relație e cea cu jucătorii. Nu poate să spună niciun jucător că l-am mințit eu, de când antrenez”, a mai spus Pancu.

