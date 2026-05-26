Marius Șumudică (55 de ani), fostul antrenor de la Rapid și Astra Giurgiu, a vorbit despre mandatul lui Zeljko Kopic (48 de ani) la Dinamo.

„Câinii” se pregătesc de meciul contra FCSB-ului, în finala barajului pentru Conference League, vineri, de la ora 20:30.

În mandatul tehnicianului croat, Dinamo a reușit să se stabilizeze după perioada în care a luptat pentru evitarea retrogradării, iar acum se află în fața unui meci decisiv pentru calificarea în cupele europene.

Șumudică nu este convins de Zeljko Kopic: „Până acum joacă doar un baraj”

„Eu îl respect pe Kopic, jos pălăria pentru ceea ce a făcut. Dar tot văd că zice că ei cresc organic, că merg an de an… dar ei până acum joacă doar un baraj. Nu contest valoarea lui Kopic, este unul dintre cei mai buni antrenori.

Dinamo are o strategie, joacă ceva. Dar, luând după rezultate… ok, îi salvează de la retrogradare, termină apoi pe 5 sau 6, iar acum vine pe locul 4. Ok, crești organic, dar îți mai trebuie 3-4 ani pentru titlu? Andrei Nicolescu este unul dintre cei mai buni președinți”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică a comentat și informațiile legate de un posibil interes din Arabia Saudită pentru tehnicianul croat.

Cred că, și dacă ratează barajul, Kopic va continua la Dinamo. Am citit că ar avea oferte din Arabia Saudită… nu ai cum să iei 50.000 de dolari pe lună acolo, poate în eșalonul secund. Marius Șumudică, antrenor român

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo la 1 decembrie 2023 și a ajuns la 112 meciuri pe banca formației roș-albe, în care a obținut 44 de victorii, 38 de remize și a suferit 30 de înfrângeri.

Șumudică și Kopic s-au întâlnit de trei ori ca antrenori, în perioada în care tehnicianul român o pregătea pe Rapid.

Două dintre partide s-au încheiat la egalitate, scor 0-0, iar celălalt duel a fost câștigat de echipa lui Șumudică, scor 1-0.

Tehnicianul croat le-a mai pregătit, printre altele, pe Botev Plovdiv, Dinamo Zagreb, Pafos, Hajduk Split și NK Zagreb.

