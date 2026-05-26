Foto: IMAGO
Contre cu soția la Roland Garros VIDEO. Daniil Medvedev, ceartă în timpul meciului » Continuă seria neagră de la Paris

Publicat: 26.05.2026, ora 21:39
Actualizat: 26.05.2026, ora 21:39
  • Daniil Medvedev (30 de ani, #7 ATP) a avut un schimb de replici tensionat cu soția sa, Daria, în timpul meciului din turul 1 de la Roland Garros.
  • Marți, rusul a pierdut surprinzător cu Adam Walton (27 de ani, #97 ATP). A fost a șaptea eliminare suferită de Medvedev în primul tur din 10 participări la Roland Garros!

Adam Walton l-a învins pe Daniil Medvedev cu scorul de 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, la capătul unei partide care a durat 3 ore și 23 de minute.

VIDEO. Daniil Medvedev s-a certat cu soția în timpul meciului de la Roland Garros

Daniil Medvedev este cunoscut pentru ieșirile sale nervoase din timpul meciurilor de tenis. Un astfel de episod a avut loc și marți, în timpul partidei cu Adam Walton.

De această dată, sportivul rus a avut un schimb de replici aprins cu soția sa, Daria, care se afla în tribune. Aceasta s-ar fi săturat de faptul că Daniil se tot plângea de-a lungul partidei și i-a reproșat:

E cald pentru toată lumea, toți suferim din cauza asta. Comportă-te normal!”. Răspunsul lui Medvedev pentru soția sa nu a întârziat să apară: „O să mă comport așa când o să simt mai bine terenul”, a spus rusul, citat de mundodeportivo.com.

Frustrat din cauza evoluției sale, sportivul de pe locul 7 mondial a avut o reacție nervoasă și la adresa adversarului său: „Poate încetezi să mai trimiți primul serviciu pe linie”.

Soția sa nu s-a putut abține și l-a ironizat: „N-a dat niciun prim serviciu pe linie până acum în tot meciul”.

Ultima ieșire nervoasă a lui Daniil Medvedev a fost în luna aprilie, la turneul de la Monte Carlo. Atunci, rusul a avut o criză de nervi în meciul cu Matteo Berrettini, pierdut drastic cu 0-6, 0-6.

După ce a pierdut al optulea game la rând (0-6, 0-2), Medvedev a început să-și lovească racheta de pământ, în timp ce arbitrul de scaun aștepta ca accesul de furie să ia sfârșit.

După aproximativ 40 de secunde, Medvedev a aruncat racheta distrusă la coșul de gunoi și s-a întors pe banca sa, unde a fost în continuare nervos.

Grație succesului surprinzător împotriva lui Daniil Medvedev, Adam Walton s-a calificat în turul 2 la Roland Garros, acolo unde va da peste Zachary Svajda (23 de ani, #80 ATP).

Pentru Medvedev continuă seria neagră la Roland Garros. Din totalul de 10 participări, rusul a fost eliminat de 7 ori în primul tur al turneului de Grand Slam.

Daniil Medvedev: „M-am simțit bine în căldură”

La finalul partidei, Daniil Medvedev a vorbit despre prestația sa slabă și a negat faptul că a fost afectat de căldura sufocantă din Franța.

„Nu a fost un meci ușor, nu am jucat cel mai bun tenis al meu. El a avut momente foarte bune și altele mai slabe, iar eu am profitat atunci când nivelul lui a scăzut. Doar că nu am reușit să îmi ridic suficient nivelul pentru a câștiga meciul.

Nu vreau să găsesc scuze. Știu de ce nu joc de obicei cel mai bun tenis al meu la Roland Garros, dar dacă aș spune asta, ar părea o scuză. Așa că prefer să păstrez pentru mine.

Nu, nu cred (n.r. că temperaturile ridicate l-au afectat). M-am simțit bine în căldură. Evident că nu este ușor pentru nimeni să joace în asemenea condiții, dar eu m-am simțit bine.

În setul cinci încă alergam amândoi fără probleme, nimeni nu a avut crampe sau ceva de genul acesta. Nu cred că vremea a influențat meciul”, a declarat Daniile Medvedev, conform eurosport.ro.

Fiecare turneu are alte terenuri, alte mingi și alte condiții. În plus, și eu pot fi diferit de la o zi la alta. Nu îmi place să mă trezesc devreme și, de obicei, joc mai slab când mă ridic la 6:15 dimineața. Îmi place să dorm mai mult. În tenis trebuie să te adaptezi, iar uneori nu sunt suficient de bun la asta. Daniil Medvedev, locul 7 ATP

